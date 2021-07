Una dieta bilanciata non significa solo avere un bel corpo. Un’alimentazione sana e ricca di nutrienti è portatrice di benessere fisica e mentale, di energia e lucidità mentale. Sicuramente basare l’alimentazione su di un solo ingrediente non può essere la soluzione. Tuttavia è possibile fare diete brevi ed efficaci che ruotano intorno a un cibo.

Infatti, non molti sanno che basta una manciata al giorno di questo frutto per dimagrire velocemente senza rinunce. Si tratta delle prugne, più specificatamente delle prugne secche. Entrate a far parte della lunga lista dei superfood, le prugne garantiscono il benessere dell’intestino e la perdita di peso.

Nonostante il notevole apporto calorico di questo tipo di frutta secca, le prugne secche non hanno grassi e soddisfano la voglia di dolci e zucchero. Inoltre, appagano la fame nervosa con un apporto calorico assai ridotto. In più aiutano il funzionamento del transito intestinale grazie al sorbitolo e quello dell’apparato digerente. Sono ricche di vitamina K e di minerali che supportano il cuore. Si parla di 280mg d potassio ogni 4-5 prugne. Inoltre le prugne secche sono ricchissime di antiossidanti e proprietà antinfiammatorie che aiutano ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo.

La dieta delle prugne prevede l’accostamento di una manciata di prugne a ogni pasto a partire dalla colazione. Non si dovrebbero mai superare le dosi di 3-4 prugne secche a ogni pasto. Preferibilmente è bene scegliere di inserirle a cena o a pranzo e non in entrambe le occasioni.

L’accostamento di questa frutta secca a fibre integrali favorirà anche la pulizia intestinale.

Un’altra unione fantastica con le prugne secche è con lo yogurt bianco intero e non zuccherato. Può essere consumato come spuntino, a colazione ed è ottimo come dolce. Come ogni dieta di alimentazione sana, bisogna accompagnare tutto all’attività fisica giornaliera o almeno 4 volte a settimana. Per esempio una lunga camminata veloce insieme all’assunzione di prugne aiuta a velocizzare il metabolismo.

Di questa dieta bisogna anche conoscere le avvertenze. In caso di patologie di qualsiasi tipo è bene farsi indicare la dieta migliore dal proprio medico. Inoltre, un consumo eccessivo di prugne secche può causare diarrea o stress intestinale. È bene che gli allergici al nichel evitino questa dieta.