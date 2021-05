Con l’inverno ormai giunto al termine e la primavera che inizia finalmente a mostrare tutti i suoi benefici, ci si può dedicare al cambio di armadio e, quindi, anche a scegliere i nuovi abiti da indossare. Inoltre ci si può anche liberare, almeno fino al prossimo inverno, di tutti i vari cappelli, sciarpe e guanti che fino a poco fa non potevano di certo mancare dai cassetti. Ciò vuol dire anche, tra le altre cose, che saranno nuovamente esposte alcune parti del corpo fino ad ora spesso coperte. Come collo e capelli ad esempio, ma non solo.

Una cura importante

Infatti anche le mani, che come abbiamo detto molte persone spesso d’inverno coprono coi guanti, in questi giorni caratterizzati dalle belle giornate e le alte temperature potranno essere scoperte. Questo vuol dire quindi che le unghie, parte molto importante anche sotto un punto di vista estetico, devono essere curate. E non soltanto per una questione sociale, ma anche e soprattutto per un motivo di salute. Per questo motivo oggi verrà svelato un metodo interessante per mantenerle al meglio, rivolto in particolare a chi è schiavo di una bruttissima abitudine. Infatti basta una goccia d’aceto su ogni unghia per liberarsi finalmente di questo terribile e insopportabile fastidio.

Un ottimo stratagemma

Come sicuramente molti avranno capito oggi si parlerà di un vizio che accomuna tantissime persone, ovvero quello di mangiarsi le unghie. Le cause per cui in tanti iniziano ad adottare questo comportamento possono essere diverse. Dall’ansia allo stress, la lista è lunga. Nonostante ciò, a meno che non si tratti di un sintomo legato ad una patologia più complessa, è possibile intervenire. Con una tecnica a dire il vero molto semplice, ma estremamente efficace. Ecco di che si tratta. Difatti basta una goccia d’aceto su ogni unghia per liberarsi finalmente di questo terribile e insopportabile fastidio.

Ed effettivamente pensandoci, così facendo, si andrà ad adottare un metodo per disincentivare se stessi a mordicchiare e mangiare le unghie. Questo perché l’aceto bianco lascia sulla superficie dell’unghia un odore, e sapore, totalmente sgradevole. Che aiuterà chiunque a desistere ogni volta dal provare a mangiarle. Per questo si consiglia vivamente di provare. Di modo da andare in giro senza imbarazzo e applicare lo smalto ogni qualvolta lo si desideri.