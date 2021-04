Fare attività fisica è il primo ingrediente di una vita salutare.

Le discipline che si possono praticare per tenersi in forma sono miriadi, tuttavia la pandemia ha costretto tutti a una vita più casalinga.

Anche restando in casa, però, è possibile fare della sana attività fisica.

Il bello è che basta un solo semplice oggetto per rimettersi in forma stando in camera.

La corda

Il tipo di esercizio è conosciuto come salto alla corda. Lo si può fare in diverse maniere.

La cosa ottimale, però, è che lo si fa occupando soltanto un unico piccolo spazio.

Lo si può fare, perciò, comodamente anche in camera propria.

Il salto alla corda allena diversi muscoli del corpo, lavora sulla resistenza e aiuta la concentrazione. Infatti, per quanto sia un gioco da bambini, non è facile ricominciare a farlo da adulti, se è da tanto tempo che non si fa.

Metodo

Non si deve sottovalutare questo tipo di esercizio fisico. È molto più stancante di quanto si creda. Quindi, se si è fermi da un po’, bisogna iniziare con una certa calma.

Il numero dei salti consecutivi potrà aumentare nel corso del tempo. All’inizio però bisogna essere prudenti e non esagerare.

Il consiglio è quello di intervallare le sessioni di salto, con sessioni di altri esercizi che si possono sempre svolgere sul posto, come flessioni e addominali.

In quaranta minuti, restando in un unico piccolo spazio, si può svolgere un allenamento completo.

Alimentazione

Qualunque attività fisica, volta al dimagrimento o al semplice benessere, è meno efficace se non ci si abbina una dieta salutare. Quindi in vista dell’estate è meglio scordarsi dolci, fritti, alcool e carne in abbondanza. Con una sola corda e un po’ di buona volontà, la prova costume non sarà più qualcosa da temere.

E un una buona dose di forza di volontà.