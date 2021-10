Fermiamoci a pensare di cosa avremmo desiderio in questo momento. Se pensiamo a un piatto di pasta fumante stiamo leggendo l’articolo giusto. Chissà quante volte ci è capitato di avere poco tempo per cucinare, addirittura per mangiare. Allora, apriamo la credenza e prendiamo un barattolo di sugo pronto. Il tempo della cottura della pasta e il pranzo é servito. Ma siamo sicuri che i sapori corrispondevano ai nostri desideri?

Il pesto di basilico alla Ligure è un’istituzione della cucina italiana. Conosciuto in tutto il Mondo, oggi ne esistono numerose varianti come la ricetta del pesto alla Trapanese siciliano. In tutti i supermercati si può trovare la sezione dedicata al pesto confezionato.

Tante le marche, anche di qualità e le composizioni per tutti i gusti con o senza aglio e parmigiano. Chiaramente nessuna può eguagliare il pesto fresco preparato con pestello e mortai.

Infatti, non è raro che si rimanga delusi dal sapore del pesto pronto. In questo articolo sveliamo qualche consiglio per migliorarne il sapore. Perché basta un solo semplice ingrediente per trasformare un mediocre pesto pronto in un’irresistibile condimento.

Non un minuto in più e il nostro piatto di pasta acquisterà un sapore inedito. Se vogliamo sperimentare con altre ricette, ecco 2 ingredienti che fanno la differenza per non mangiare la solita pasta.

Forse i puristi della pasta col pesto non saranno felici di questa proposta, ma quando ci apprestiamo a mangiare un sugo troppo salato o insapore bisogna correre ai ripari.

Così interveniamo con l’aggiunta di un ingrediente segreto. Tutti dovremmo conservare nella dispensa un barattolino di acciughe salate. Sono un cibo prelibato, nonostante spesso vengano declassate. Ma ne bastano pochi filetti sciolti insieme al pesto pronto per cambiarci la giornata. Oltre a migliorare il gusto del pesce, aggiungono omega 3 e vitamine.

Per chi segue una dieta vegetariana, invece, esiste un altro ingrediente segreto. Si tratta del pomodoro secco. La polpa del pomodoro disidratata, se aggiunta con parsimonia può dare cremosità alla nostra pasta. Bastano pochi minuti di ammollo in poca acqua tiepida. Dopo l’ammollo, il pomodoro può essere aggiunto frullato con poca acqua di cottura oppure tagliato a filetti. Poi, se in casa abbiamo delle olive nere, frulliamone qualcuna con il pomodoro. Non resisteremo ad assaggiare ancor prima di condire la pasta.