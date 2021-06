Chissà quante volte per strofinare le fughe del pavimento ci siamo ritrovati con un bel mal di schiena o dolore alle ginocchia. Ebbene con questo prodotto che tutti abbiamo in casa potremo ottenere risultati eccezionali, con il minimo impegno. Basta un solo prodotto che tutti abbiamo a casa per far brillare il pavimento e le fughe in maniera incredibile. I consulenti di ProiezionidiBorsa, quest’oggi, illustrano come l’utilizzo alternativo di questo prodotto ci dia risultati eccellenti. Il prodotto in questione è il brillantante per lavastoviglie.

Il brillantante per lavastoviglie, grazie alle sue caratteristiche, si può utilizzare non solo come lucidante per le stoviglie, ma per altre numerose faccende domestiche. Ad esempio, può utilizzarsi per pulire la lavatrice, nei tergicristalli dell’auto, per i vetri della doccia. In questi casi, si potrà riempire uno spruzzino di acqua e due cucchiai di brillantante e utilizzarlo all’occorrenza. Ogni volta, dopo la doccia basterà spruzzarlo, lasciar agire per una decina di minuti e poi asciugare. Quindi, l’utilizzo alternativo di questo prodotto regala davvero risultati straordinari. Ecco di seguito illustrato, come pulire le fughe del pavimento in poche semplici mosse.

Basta un solo prodotto che tutti abbiamo a casa per far brillare il pavimento e le fughe in maniera incredibile

Il brillantante della lavastoviglie, per le caratteristiche che ha, è un ottimo aiuto nel disbrigo delle faccende domestiche, ne servirà soltanto qualche goccia. In particolare, la sua capacità di facilitare l’evaporazione dell’acqua elimina ogni residuo di calcare dalle stoviglie. Tant’è vero che molti lo utilizzano per la pulizia dei vetri. Il brillantante contiene, oltre all’acqua, anche alcool. Quest’ultimo, inoltre, versato in acqua tiepida è eccezionale per la pulizia dei pavimenti, avendo un effetto sgrassante e disinfettante.

Ma per ottenere pavimenti brillanti, basterà riempire mezzo secchio di acqua e versare 2/3 cucchiai di brillantante. Immergervi lo straccio, strizzarlo e passarlo sul pavimento. In questo modo il pavimento risulterà brillante e splendente come mai prima d’ora. Inoltre, come anticipato, è ideale anche per la pulizia delle fughe delle piastrelle del bagno o del pavimento. Basterà mettere 1/2 cucchiai di brillantante in uno spruzzino con acqua e spruzzare sulle fughe. Lasciare agire per una decina di minuti e poi passare uno straccio.

