Mai buttare le banane troppo mature! Non solo è un inutile spreco alimentare. Ma ci si perde anche la possibilità di gustare una merenda deliziosa.

Basta un solo ingrediente per trasformare velocemente le banane mature in biscotti! Sembra incredibile?

La notizia ancora più strabiliante è che questi dolcetti solo velocissimi da preparare e adatti anche ai vegani. Sono inoltre davvero leggeri, privi di glutine e perfetti per una colazione salutare. Ecco come cucinarli.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

La ricetta dei biscotti cocco e banana leggeri e salutari

Basta un solo ingrediente per trasformare velocemente le banane mature in biscotti: la farina di cocco. Ne servono circa 40 grammi per ogni banana. Le quantità vanno quindi adattate a seconda del numero di banane a disposizione. Ecco il semplicissimo procedimento:

a) frullare le banane tagliate a rondelle assieme alla farina di cocco;

b) continuare fino a ottenere un composto omogeneo;

c) se l’impasto risulta troppo liquido, aggiungere qualche cucchiaio di farina di cocco;

d) formare delle palline e schiacciarle con il fondo di un bicchiere per dar loro la forma del biscotto;

e) disporre su una teglia foderata con carta da forno;

f) cuocere per circa quindici minuti in un forno preriscaldato a 170 °C.

Una volta dorati, i biscotti sono pronti per essere sfornati e gustati!

Cos’è la farina di cocco e come prepararla in casa

L’ingrediente segreto per trasformare le banane in biscotti è, dunque, la farina di cocco. Questo prodotto deriva dalla polpa del cocco essiccata.

Ha il vantaggio di essere senza glutine, quindi perfetta per i celiaci. Rispetto alla farina di grano, è inoltre ricca di fibre e proteine.

La farina di cocco si può trovare al supermercato. In alternativa, è possibile farla in casa. Si tratta, però, di un processo piuttosto lungo.

Occorre, infatti, lasciar seccare un cocco maturo e separarne la polpa dalla buccia. Dopo aver frullato la polpa a pezzetti, assieme a un litro circa d’acqua, basta filtrare la pasta ottenuta e infornarla a 60°C per 45 minuti. La farina di cocco è pronta per essere usata in svariate preparazioni, come i biscotti cocco e banana.

Approfondimento

In pochi minuti il dolce della domenica è il Banana Bread e tutti lo ameranno