L’insalata è per eccellenza il contorno dell’estate. Questa stagione offre moltissime varietà di questo ortaggio, fresco e leggero. Per i pranzi estivi si preparano spesso delle variopinte insalate miste, che uniscono vari ingredienti alla leggerezza dell’insalata. Ma per chi vuole restare davvero leggero e non rinunciare al gusto, c’è una soluzione?

Sì, ed è molto veloce e pratica.

Basta un solo ingrediente per condire l’insalata, renderla buonissima ed evitare l’olio.

Salsa di soia

Questo è l’unico ingrediente che serve.

Null’altro.

Basta condire l’insalata, lavata e asciugata, con una piccola quantità di salsa di soia e l’equilibrio fra leggerezza, benessere e gusto sarà raggiunto.

Bisogna stare attenti a mescolare con cura, perché alcune foglie di insalata potrebbero restare scondite. Così facendo non c’è bisogno di aggiungere olio, e quindi grassi, e neppure sale, visto che già lo contiene la salsa di soia.

Questo è senz’altro il modo più veloce e gustoso per condire l’insalata.

Inoltre, è anche l’occasione per gustare in modo diverso un alimento così consueto come l’insalata.

Benefici e controindicazioni

La salsa di soia è un alimento al centro di diverse polemiche. C’è chi dice che consumarla spesso fa bene, c’è chi dice il contrario. La verità, come sempre, sta nel mezzo.

Un uso moderato di salsa di soia di sicuro apporta benefici alla salute. Difatti è comprovato che questo alimento abbia effetti cardiovascolari, antitumorali e antinfiammatori.

Questo perché deriva dalla soia, che è ricca di flavonoidi, sostanze utili anche per combattere il colesterolo cattivo. Dunque, se ogni tanto si rinuncia all’olio e si usa la salsa di soia per condire l’insalata, non può che far bene.

Oltretutto avere un’alimentazione varia è il primo ingrediente per il benessere fisico, perciò ben venga l’utilizzo di questo prodotto.

Quindi, ecco perché basta un solo ingrediente per condire l’insalata, renderla buonissima ed evitare l’olio.