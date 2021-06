Basta davvero poco, un attimo di distrazione, il telefono che squilla, il bambino che fa i capricci ed ecco che che la pentola sul fuoco si è bruciata.

A chi non sarà mai capitato di ritrovarsi con un tegame incrostato perché il sugo, l’arrosto, i fagioli hanno cotto troppo e quindi gli alimenti, perdendo i loro liquidi, si sono attaccati sul fondo della padella?

Cuocere a fiamma alta e per troppo tempo può creare di questi spiacevoli inconvenienti, molte volte si è anche costretti a dover gettare via oltre al manicaretto anche la padella.

Basta un solo ingrediente che abbiamo tutti in casa per avere pentole e padelle spendenti come non mai!

Niente paura è possibile intervenire con semplici rimedi naturali per pulire le superfici bruciate.

Un modo sicuramente molto semplice, pratico ed efficace è quello di riempire la pentola bruciata con acqua e un po’ di detersivo per piatti e portare ad ebollizione.

Quando il tutto si è raffreddato si può strofinare con la spugnetta, eliminando tutte le parti annerite e bruciate.

Ma se ciò non dovesse essere sufficiente ecco che corre in aiuto la cipolla.

È bene si, proprio la cipolla che per il suo alto potere disincrostante è una valida alleata per la rimozione delle incrostazioni su griglie e padelle.

Da poter utilizzare sia immersa nell’acqua sia a crudo direttamente sulle incrostazioni.

In acqua

Basterà riempire la pentola bruciata con acqua fredda ed aggiungere un cucchiaio di sale e una cipolla tagliata a pezzi, portare il tutto a bollore per circa 10 minuti.

Le parti bruciate si solleveranno dal fondo della padella, e con una spugnetta intrisa con il detergente dei piatti si potrà poi provvedere ad eliminare gli eventuali residui rimasti.

A crudo

Tagliare la cipolla a metà e strofinarla sulle superfici annerite o bruciate. Sarà necessario strofinare fino a quando le incrostazioni non spariranno, poi procedere con il normale lavaggio della padella.

Ottimo disincrostante, che oltre a rimuovere lo sporco disinfetta ed elimina gli odori.

Ecco spiegato come e perchè basta un solo ingrediente che abbiamo tutti in casa per avere pentole e padelle spendenti come non mai. Semplice, facile ed economico.

