Torniamo alla normalità. Riscopriamo il piacere della libertà. Tornano finalmente le regioni “bianche” e con esse la sensazione di avere di nuovo la nostra vita al centro dell’attenzione. E, finalmente, torniamo ad avere ospiti a casa. Grandi e piccoli, ma tutti golosi. E, se accade all’improvviso, senza nemmeno il tempo di organizzarci? Nessun problema. Basta un solo e semplice ingrediente che abbiamo sempre nel frigo per trasformare una normale merenda in un appuntamento che tutti ricorderanno.

Beate le focaccine al formaggio

Se c’è una cosa semplice che piace a quasi tutti sono le focaccine al formaggio. Per chi le adora, una tira l’altra. E, sono una soluzione veloce e ideale per mettere in tavola qualcosa di gradito e sostanzioso. E, solo con quello che abbiamo in casa. Sostituiscono alla grande anche il pane, se manca. Non serve lievitazione, possiamo farle in padella e al forno. Pochi minuti, per una delizia del palato. Basta un solo ingrediente che abbiamo sempre nel frigo per trasformare una semplice merenda in un appuntamento che tutti ricorderanno. Ci riferiamo a un classico formaggio spalmabile, ma anche alle sottilette, o alla scamorza, o all’Asiago. Almeno uno di questi in casa non manca mai.

Molta attenzione all’acqua

La ricetta delle focaccine è semplice e la rimandiamo a fine articolo, occupandoci qui invece della farcitura, che farà la differenza. L’unico rammarico sarà vederle divorate in pochi secondi. Raccomandiamo ai nostri Lettori però un piccolo particolare, ma importantissimo per la riuscita di questa merenda così semplice. L’acqua di lavorazione deve essere rigorosamente a temperatura ambiente. Altrimenti, non mettendo a lievitare, anziché delle focaccine morbide, ci ritroveremo con dei sampietrini.

Una farcitura eccezionale

Una volta che avremo preparato le focaccine, farciamole con il formaggio a nostra scelta e chiudiamole. Sigilliamo però bene i bordi, altrimenti in cottura si apriranno e sarebbe davvero un peccato. L’idea nasce dal salvataggio in calcio d’angolo col formaggio che abbiamo in casa. Questo non ci impedisce, invece di organizzarci e deliziare gli ospiti con più farciture. Magari con qualche formaggio alle erbe o alle verdure.

