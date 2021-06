La nostra casa ci piace e amiamo passare il tempo tra le mura della nostra dimora. Riusciamo a rilassarci e divertici anche con gli amici e questo ci fa piacere.

Qui ci sentiamo al sicuro e riusciamo a ritagliarci del tempo per noi stessi.

Siamo contenti quando abbiamo amici per la casa ma non sempre siamo sicuri di valorizzarla al meglio.

Abbiamo scelto un arredamento moderno e ci piace come abbiamo abbinato i colori ma notiamo che manca qualcosa.

Che fare? Esiste una soluzione pratica e magari anche a buon prezzo?

Sembra strano ma basta un solo ed unico trucco e grazie a questo articolo lo scopriremo anche noi.

Basta un semplice tocco d’estate per abbellire la nostra casa in modo perfetto

La casa che abbiamo scelto rappresenta molto di noi e della nostra personalità.

Ci piace curarne ogni minimo dettaglio e farla risplendere in tutta la sua bellezza.

Abbiamo capito come valorizzare al meglio ogni stanza e riconoscere il giusto arredamento che faccia al caso nostro.

Ma comunque, quando invitiamo amici o parenti, ci sembra che manchi qualcosa nella nostra dimora.

In pochi sanno che basta un semplice tocco d’estate per abbellire la nostra casa in modo perfetto. Ci basterà acquistare o raccogliere 2 classiche varietà di fiori.

Componiamo un mazzo con tulipani di colore rosa e margherite. L’effetto che creeranno sarà quello di un bel prato fiorito che catturerà subito l’attenzione dei nostri ospiti.

In più avremo un dolce profumo delicato per tutta casa e con un solo elemento floreale renderemo unico il nostro ambiente domestico.

L’importanza del vaso

Ogni volta che acquistiamo un mazzo di fiori è consigliabile metterlo nel vaso più adatto.

Se i nostri fiori hanno un lungo stelo dovremo utilizzare un vaso alto che possa facilitare il sostegno delle corone dei fiori.

Se non abbiamo fiori così grandi potremmo tagliare lo stelo con un taglio obliquo. Questo ci permetterà di accorciare i fiori che riusciranno comunque a trattenere la giusta quantità d’acqua.

Inoltre, se il vaso è trasparente favorirà l’ingresso della luce solare e ci permetterà di capire facilmente quando è il caso di cambiare l’acqua.

Ecco svelato un trucco semplice e naturale per rendere la nostra casa unica e indimenticabile. Tutti parleranno della nostra straordinaria creatività.

