A volte pulire la casa può sembrare più un gioco di abilità e astuzia che una faccenda domestica. Quante volte abbiamo dovuto ingegnarci per raggiungere anche gli angoli più reconditi di mobili e credenze? Pulire la cappa della cucina, i termosifoni, gli scarichi di docce e lavandini è un’impresa niente affatto semplice, e spesso i risultati lasciano a desiderare nonostante i nostri sforzi.

È per questo che molte esperte massaie si sono ingegnate e hanno inventato innumerevoli trucchi per pulire la casa in maniera più veloce, semplice ed efficace. E uno di questi trucchi prevede l’uso di un oggetto che di solito finisce nella pattumiera: il rotolo di carta igienica finito. Possiamo invece utilizzarlo per pulire una delle parti della casa più ‘antipatiche’ in assoluto, e così risparmiare tempo e frustrazione. Vediamo come.

Basta un semplice rotolo di carta igienica per pulire questa parte della casa che ci fa sempre impazzire

Ma di quale parte della casa stiamo parlando? Si tratta degli angustissimi infissi delle finestre. Nei traversi delle finestre, infatti, cioè nella parte inferiore e superiore dove la finestra batte contro il telaio, si trova di solito un ‘binario’. È un luogo talmente angusto che di solito è difficile da raggiungere con gli stracci, e anche l’aspirapolvere normale spesso non ci aiuta. È qui che entra in scena il nostro rotolo di carta igienica finito. Basta un semplice rotolo di carta igienica per pulire questa parte della casa che ci fa sempre impazzire. Vediamo come.

Fissiamo il rotolo al tubo dell’aspirapolvere e schiacciamolo

Possiamo trasformare il rotolo di carta igienica in una specie di ‘beccuccio’ regolabile che ci aiuta a dirigere e intensificare il flusso dell’aspirapolvere. Procediamo in questo modo. Fissiamo il nostro rotolo di carta igienica in punta al tubo dell’aspirapolvere utilizzando del nastro adesivo robusto, come il nastro di carta. Ora schiacciamo l’altra estremità del tubo. Possiamo regolare l’apertura del beccuccio a seconda di quanto è angusto il punto che dobbiamo pulire. Il beccuccio ci aiuterà non soltanto a infilare la punta dell’aspirapolvere anche nei luoghi più stretti, ma anche a concentrare e intensificare il suo potere aspirante.

Infiliamo quindi il beccuccio che abbiamo creato nella fessura delle finestre per averle finalmente pulite senza sforzo e senza olio di gomito. Lo stesso trucco si può usare per grate, spazi tra i mobili, o per pulire tra le stecche dei termosifoni.

A proposito di ricettacoli di polvere nascosti, questo è uno dei punti della casa dove sicuramente troveremo della polvere perché non lo puliamo mai anche se ce l’abbiamo sotto il naso.