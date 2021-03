Cucinare è un piacere, ma ha anche le sue contrindicazioni. Tra tutte, quella che poi bisogna pulire. Se gran parte del lavoro lo demandiamo alla lavastoviglie, un’altra parte resta per forza a carico del cuoco. Per esempio, l’incombenza seccante di pulire il piano cottura dopo aver infarinato una pietanza.

Ma Noi di Proiezioni di Borsa abbiamo escogitato un trucco per risparmiare tempo e olio di gomito. A volte, basta un sacchetto da freezer per non sporcare il piano cottura quando si cucina.

La carne infarinata: buonissima, ma quanto si sporca!

Infarinare la carne è un ottimo espediente culinario per preparare un secondo semplice ma gustoso. È il segreto per le scaloppine, ad esempio, ma anche per il goulash o per lo spezzatino di pollo al curry.

Il procedimento dell’infarinatura è semplice, ma ha una grande problematica: si sporca tantissimo il piano cottura. E mandar via la farina da ogni fuga di mattonella non è un gioco da ragazzi.

Per questo è molto meglio prevenire che curare. Di seguito vediamo un metodo infallibile per infarinare la carne senza versare un solo granello di farina.

Quando abbiamo in programma di infarinare la carne dobbiamo usare il metodo pandoro. Quando, a Natale, dobbiamo spargere lo zucchero a velo sul pandoro, versiamo lo zucchero direttamente nella busta del pandoro e la scuotiamo energicamente. In questo modo l’intera superficie si tingerà di bianco.

Con la carne dobbiamo fare lo stesso. Prendiamo, come esempio, il caso in cui vogliamo cucinare lo spezzatino di pollo al curry. Dopo aver tagliato il petto di pollo a cubetti, prendiamo un sacchetto di plastica, uno di quelli in cui conserviamo gli alimenti nel freezer.

Versiamo i cubetti nel sacchetto e in seguito versiamoci la farina. Chiudiamo il sacchetto, assicurandoci di non lasciare nemmeno uno spiraglio e scuotiamo il tutto. In pochi secondi tutti i cubetti di pollo saranno perfettamente infarinati, ma il piano cottura sarà ancora lindo e pinto.