Basta un rotolo di pasta sfoglia e pochi ingredienti per un pranzo o una cena al volo da leccarsi i baffi

Quando non si ha molto tempo a disposizione e non si vuole rinunciare al gusto, un rotolo di pasta sfoglia può diventare la salvezza. Infatti, con una manciata di ingredienti, la vedremo trasformata, senza necessariamente esagerare con una torta salata ipercalorica. Stavolta, basterà un ingrediente di stagione e un formaggio fresco.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia;

10 ciuffi di spinaci;

carciofi;

50 g di feta;

1 spicchio d’aglio;

olio EVO;

1 limone;

1 tazzina di vino bianco;

sale.

Cominciamo occupandoci dei carciofi, che devono essere puliti rimuovendo tutte le parti non commestibili. Quindi, separiamo il gambo dal resto e sbucciamolo come faremmo con una banana. Poi, affettiamo il gambo e mettiamolo in una ciotola con acqua e il succo di un limone. Rimuoviamo le foglie più esterne del carciofo sino a che non avremo esposto una buona parte delle foglie per metà gialle. Rimuoviamo con un coltello la parte verde con le spine e apriamo il cuore del carciofo a metà. Sempre col coltello, eliminiamo la barbetta interna e affettiamo il cuore. Ogni volta che tagliamo un pezzo commestibile mettiamolo insieme al gambo nella ciotola con il limone. Questo impedirà al carciofo di annerirsi.

A questo punto, possiamo scegliere se utilizzare il carciofo crudo per condire la pasta sfoglia o se prima cuocerlo leggermente. In questo caso, mettiamo aglio e olio in un tegame. Quando l’aglio si sarà imbrunito, rimuoviamolo e aggiungiamo i carciofi. Facciamoli cuocere per meno di una decina di minuti, per poi sfumare con il vino bianco e proseguire finché non saranno diventati morbidi.

Rimuoviamo i carciofi e mettiamo gli spinaci nella stessa pentola. Aggiungiamo dell’olio, se necessario, e un pizzico di sale, coprendo tutto con un coperchio e facendo cuocere per circa 5 minuti. In alternativa, possiamo sempre utilizzare gli spinaci congelati.

Condiamo la pasta sfoglia

Adesso è il momento di mettere insieme gli ingredienti e di condire la sfoglia. Scegliamone una a base rettangolare e stendiamola sulla teglia. Distribuiamo il condimento su tutta la superficie a eccezione dei bordi. Inforniamo per circa mezz’ora a 180°C in modalità statica. Sforniamo e concludiamo l’opera con della feta sbriciolata. Vedremo così che basta un rotolo di pasta sfoglia per fare magie in cucina.

