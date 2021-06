Ci sono frutti che maturando acquistano dolcezza e morbidezza, come per esempio le ciliegie e le albicocche. Poi ci sono frutti che nessuno sopporta di vedere maturare troppo. Non solo perché il loro sapore non migliora, ma anche perché il loro aspetto inibisce chi deve mangiarli. Su tutti, ci sono sicuramente le banane. Praticamente nessuno ama le banane troppo mature, che si anneriscono dalla buccia all’interno. Quando è così, cerchiamo di rimediare eliminando con un coltello le parti annerite, con il risultato che mangiamo meno della metà della nostra banana. Come se non bastasse, le banane è uno dei frutti che matura più velocemente. Ma molti non sanno che basta un quadratino di pellicola per conservare questo frutto che matura troppo in fretta. Vediamo come fare.

Mettere il cappello alle banane: il trucco per non farle annerire

Per evitare che il nostro caschetto di banane si annerisca dopo un solo giorno nella dispensa, dobbiamo mettergli un cappello fatto di cellophane. Proprio così: basta un quadratino di pellicola per conservare questo frutto che matura troppo in fretta. Tutto ciò che dobbiamo fare è ritagliare un piccolo pezzo di pellicola trasparente e avvolgerlo intorno al picciolo delle banane. In questo modo ridurremo la diffusione dell’etilene, la sostanza che ne determina la maturazione. Avremo così banane di un giallo sgargiante per molti più giorni.

Quando usare e quando non usare la pellicola per i cibi

La pellicola trasparente è un ottimo deterrente sia dalla maturazione prematura che dal deterioramento di frutta e verdura. Avvolgendo questi cibi nella pellicola li isoliamo e li preserviamo dai batteri. Lo stesso discorso non vale però per altri alimenti, specialmente per quelli ad alto contenuto di grassi. Per questo, avvolgere nella pellicola cibi come formaggi o cioccolato è sconsigliato e controproducente per una corretta conservazione. Inoltre, è meglio non adottare pellicole in PVC per ricoprire il cibo, visto che contengono ftalati che possono trasferirsi negli alimenti.

