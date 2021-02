Un cervello in forma è quanto di meglio si possa desiderare. Veloce nelle risposte, attento alle situazioni e senza difficoltà nell’apprendimento. Ebbene basta un po’ di questo alimento perché il cervello sia al top e non invecchi.

L’organo principe e lo zucchero

Oggi, riemerge una convinzione di qualche anno fa, quando si faceva mangiare zucchero ai bambini per il buon funzionamento del cervello. È vero che il cervello ha bisogno di glucosio, solo che il corpo già assorbe lo zucchero che gli necessita attraverso il pane, la pasta, il riso e gli altri cereali. Molti bambini risultano obesi perché consumano grandi quantità di zucchero attraverso biscotti, merendine e tanti cibi “ultraprocessati” in commercio.

Lo zucchero serve a dare energia ai neuroni, tuttavia c’è un altro alimento che è di vitale importanza perché il cervello funzioni sempre al top e senza invecchiare. Sono i grassi Omega-3 che svolgono un ruolo fondamentale per la salute del cervello e del corpo.

I pesci grassi

Gli Omega-3 sono contenuti nei cosiddetti pesci grassi. In assoluto il pesce che più ne ha è lo sgombro. 100 gr di sgombro posseggono 2,6 gr di grassi Omega-3. Segue poi la trota con 2 gr; il salmone con 1,9 gr; il tonno con 1,5 gr; le sardine con 1,4 gr; i gamberi con 0,5 gr; il merluzzo con 0,3 gr.

In media, il fabbisogno giornaliero per l’uomo è di 1,6 gr e per la donna 1,1 gr. La ricerca però dimostra che anche il pesce che contiene pochi Omega-3 contribuisce a mantenere in forma il cervello.

Benefici per il cervello

Con l’assunzione di Omega-3 migliorano i tempi di reazione e l’abilità mentale, si protegge il cervello dalla demenza, e aumenta il flusso di sangue al cervello. Per tutti gli Omega-3 migliorano le connessioni fra i neuroni facilitando l’apprendimento. Ai bambini prematuri gli acidi grassi Omega-3 garantiscono una normale crescita del cervello.

Tuttavia non bisogna ingerire gradi quantità di pesce grasso di grande taglia a causa della presenza di mercurio. Un’alternativa valida è quella di assumere capsule di acidi grassi Omega-3 in cui è stata certificata l’assenza di questo pericoloso metallo.

