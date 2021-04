Chiunque vorrebbe dimagrire in fretta, ma dietologi e personal trainer continuano a dirci che bisogna avere pazienza. Una dieta sana e un piano d’allenamento ben calibrato impiegano comunque minimo 3 mesi per dare i primi effetti visibili.

È vero, non possiamo negarlo: cambiare il proprio corpo è un processo che richiede del tempo, ma è tempo ben speso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Tuttavia, esistono dei trucchi fai da te per aiutare il cambiamento. Per esempio, in pochi sanno che basta un po’ di pellicola da cucina attorno alla vita per dimagrire più in fretta. Non parliamo di un metodo risolutivo, ma di un piccolo escamotage usato anche dagli atleti di arti marziali quando devono perdere peso in poco tempo. Vediamo come funzione.

Basta un po’ di pellicola da cucina attorno alla vita per dimagrire più in fretta

Arrotolarsi la pellicola da cucina attorno alla vita mentre facciamo sport produce alcune reazioni nel nostro corpo. Nello specifico, aumenta l’afflusso sanguigno nell’area interessata e stimola la produzione di sudore. Per questo la pelle perde più rapidamente tossine e scorie. È una tecnica che, se usata da sola, non porta a nulla, ma combinata con dieta e allenamento accelera i risultati. Gli atleti di arti marziali usano spesso tecniche simili, come allenarsi indossando sacchi di plastica per sudare di più e perdere peso in poco tempo.

Bisogna stare attenti però. Come detto la pellicola aumenta l’espulsione di tossine, che accumulandosi sulla pelle possono scatenare reazioni allergiche. Per questo è bene non tenere la pellicola a lungo e soprattutto non stringerla troppo. Per ovviare a problemi cutanei, comunque, esistono delle creme naturali che possiamo applicare sulla pelle insieme alla pellicola.

Le lozioni naturali che proteggono la pelle dalla plastica

Esistono due creme fai da te che è bene spalmare sulla pelle prima di applicare la pellicola. La prima è una crema al miele, che possiamo facilmente preparare nel seguente modo. Scaldiamo del miele a bagnomaria e, una volta liquido, aggiungiamo un tuorlo d’uovo e qualche goccia d’olio essenziale. Dunque, mescoliamo.

La seconda è una crema all’argilla. Versiamo in un pentolino dell’argilla blu e dell’acqua calda. Mescoliamo e poi applichiamo sulla pelle. L’uso di queste creme ci proteggerà da eventuali irritazioni dovute alla sudorazione eccessiva.