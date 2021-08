La salsa di pomodoro è un fierissimo condimento tutto Made in Italy che tutto il Mondo ci invidia. Invano le cucine degli altri Paesi cercano di emulare la ricetta perfetta per ottenere il condimento perfetto per antonomasia. Ogni italiano lo sa, la salsa di pomodoro è diversa di casa in casa e il suo sapore varia da persona a persona. La mano dello chef è immediatamente percepibile e basta giusto un milligrammo di zucchero in più per alterarne totalmente il sapore.

In una pubblicazione del 1692, lo chef italiano Antonio Latini parlava della salsa di pomodoro, giusto per avere un’idea di quanto questo condimento sia radicato nella tradizione italiana. Ma in pochi sanno che il pomodoro non è italiano. Basti pensare che la pianta fu introdotta in Europa solo dopo la scoperta del Nuovo Mondo. Dunque l’ingrediente fu esportato e impiantato nelle ricette tipiche della Penisola.

Questo piccolo furto d’identità ha comunque reso celebri i piatti tipici della cucina italiana in tutto il Mondo. Un esempio? La pizza margherita! Nonostante la salsa di pomodoro sia un condimento diffuso in tutte le case italiane, e non, e accontenti tutte le diete, anche quelle vegetariane e vegane, prepararlo non è così scontato. Una buona salsa di pomodoro può assolutamente fare la differenza del nostro piatto.

Basta un pizzico di questo ingrediente per avere una salsa di pomodoro perfetta

La salsa di pomodoro ha una fortissima componente acida, con un pH che generalmente varia tra i 3.5 e i 4.7, responsabile di quel sapore acidulo e pungente. Il nostro ingrediente segreto di cui parleremo tra un attimo, ha la capacità di alterare la componente chimica, equilibrandone il sapore.

Tutto ciò che occorre è il quantitativo equivalente ad appena la punta di un cucchiaino da zucchero di bicarbonato di sodio per uso alimentare. Ovviamente, le quantità di bicarbonato da inserire nella salsa variano a seconda del suo quantitativo per avere un’ottimale correzione dell’acidità. È sempre preferibile non eccedere in qualsiasi caso per non rendere l’alimento indigesto o irritante per lo stomaco.

Il bicarbonato avrà dunque la capacità di correggere perfettamente l’acidità della salsa, che potrebbe erroneamente rovinare il nostro piatto, rendendola gradevole al gusto. Eliminare l’acidità della salsa è inoltre una scelta salutare anche per il nostro stomaco, che eviterà di irritare la mucosa gastrica. In alcuni casi, infatti, l’irritazione o l’infiammazione della mucosa, generano quel fastidioso malessere pungente avvertito alla bocca dello stomaco, molto poco piacevole dopo i pasti.

Ecco, quindi, che basta un pizzico di questo ingrediente per avere una salsa di pomodoro perfetta Con questo piccolo accorgimento, infatti, ci vorrà un attimo per correggere l’acidità della nostra salsa, così da ottenere un condimento perfetto e assolutamente salutare, che renderà deliziosi tutti i nostri migliori piatti.