In questo articolo parleremo di come fronteggiare un disturbo fastidioso di cui molti soffrono e anticipiamo che non ci riferiamo alla nausee in gravidanza.

È estate e non c’è niente di più bello di fare un’escursione in barca o in gommone al largo per tuffarci nell’immenso mare cristallino. A tal proposito, se i Lettori sono appassionati di escursioni, di immersioni e delle meraviglie che la natura ci offre consigliamo la lettura di questo articolo.

Ci sono persone che amano andare in giro con la barca per sentire il vento tra i capelli, accarezzare la pelle e per il rumore delle onde. Ciò nonostante alcuni soffrono di un disturbo alquanto fastidioso e a volte invalidante: il mal di mare.

Respirazione e distrazione

Se si soffre di mal di mare e siamo in barca, consigliamo di posizionarsi nella parte della barca dove percepiamo minori movimenti. Solitamente è nella parte posteriore. In ogni caso, dobbiamo respirare più aria di mare possibile e concentrarci sulla respirazione. Guardiamo un punto fisso e non agitiamo la testa, cercando di mantenere più o meno la stessa posizione. Comportiamoci come se fossimo in auto durante le curve, che sono quelle che causano il mal d’auto.

Ultimo consiglio, cerchiamo di distrarci. Preferibilmente non guardando il cellulare perché la testa chinata potrebbe peggiorare la situazione. Canticchiamo qualche canzone a bassa voce.

Basta un piccolo pezzo di questo alimento speciale per dire addio alla nausea

Seguiamo questi consigli e il senso di nausea dovrebbe ridursi. Ma potrebbe essere utile anche l’alimentazione o meglio, basta un piccolo pezzo di questo alimento speciale per dire addio alla nausea. Lo zenzero è famoso per le sue ottime proprietà e per i suoi benefici. Gli esperti hanno dimostrato che, oltre ad essere un antinfiammatorio, è un ottimo alleato per favorire la digestione. Infatti, lo zenzero ha la capacità di combattere la nausea.

Portiamo dentro la borsa pochi grammi di zenzero. All’occorrenza lo tagliamo finemente a strisce sottili ed è pronto da ingerire in caso di nausea. Il gusto è molto intenso e piccante e consigliamo di bere qualche goccia d’acqua per rinfrescare il palato.

Per contrastare le nausee dovute alla gravidanza, è fondamentale rivolgersi al medico specialista che indicherà, se necessario, la migliore soluzione.