Orecchiette, fusilli, farfalle, mafaldine, pennette oppure spaghetti, linguine o bucatini: non c’è che l’imbarazzo della scelta. Qualsiasi formato di pasta sarà ottimo da combinare con questo buonissimo condimento, che renderà semplicemente eccellente questo primo piatto.

Per questo motivo, non si può pensare di cavarsela, con pochi grammi per ogni commensale, perché, certamente, ci verrà richiesto di fare il bis. Infatti, basta un piatto goloso di pasta alla campagnola per essere felici in famiglia sia a pranzo che a cena.

Vediamo l’occorrente in cucina

Ingredienti:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

a) 500 gr di mafaldine;

b) 400 gr di pomodori del piennolo DOP (conserva di pomodoro San Marzano DOP);

c) 200 gr di funghi champignon o porcini;

d) 1/2 cipolla bianca;

e) 1 spicchio di aglio;

f) 1 rametto di rosmarino;

g) 1 manciata di prezzemolo;

h) 1/2 bicchiere di vino bianco secco;

i) olio evo, sale e pepe q.b.

Prepariamo la profumata e gustosa pasta alla campagnola

Puliamo e tritiamo finemente il rosmarino e il prezzemolo.

Poi procediamo a pulire e a tagliare a fettine i funghi. In una padella a parte, facciamo dorare uno spicchio di aglio e trifoliamo i funghi con una manciata di prezzemolo tritato.

A questo punto procediamo con un soffritto di cipolla in un tegame, dove verseremo i pomodorini puliti e tagliati in 4 parti. In alternativa, potremo usare una conserva di pomodori San Marzano da versare direttamente in pentola, quando la cipolla sarà imbiondita. A seguire sfumiamo con il vino, aggiustiamo di sale e procediamo con la cottura su fiamma media, per circa 15 o 30 minuti.

Il tempo dipende dal pomodoro utilizzato. Il condimento dovrà risultare abbastanza ristretto e il tempo di cottura sarà doppio nel caso abbiamo utilizzato la conserva di pomodoro. Dopo circa 7 o 15 minuti, dunque, a metà cottura, aggiungiamo il trito di rosmarino.

Basta un piatto goloso di pasta alla campagnola per essere felici in famiglia

Intanto versiamo le mafaldine in abbondante acqua salata bollente e facciamo cuocere. Scoliamole al dente direttamente nel tegame con il condimento, saltiamole e, se necessario, mantechiamole con dell’olio extra vergine. Pepiamo e impiattiamo, tenendone da parte sempre un po’. Perché siamo certi che non mancherà chi dirà di averne avuta poca in rapporto alla sua squisita bontà.

Nulla da eccepire: basta un piatto goloso di pasta alla campagnola per essere felici in famiglia. Infine, nell’articolo di cui qui il link illustriamo la ricetta per preparare un’ottima pasta alla frantoiana, con l’aggiunta di un ingrediente particolare.