Per risparmiare, bisogna essere metodici. È necessario mettere in piedi schemi particolari (come questo), e seguirli alla lettera. E purtroppo, anche così si fatica. Bisogna, quindi, sempre andare alla ricerca di metodi più semplici ed efficaci per evitare di svuotare troppo il portafoglio. Siamo fortunati, perché esiste un’ottima maniera per farlo. Basta un pezzo di carta per risparmiare su queste insidiose spese.

Il vero problema

Anche con i metodi migliori per tracciare le proprie spese, qualcosa si perde. Possiamo controllare tutti gli scontrini del supermercato e vedere il resoconto della nostra carta di credito. Però c’è un tipo di spesa che spesso ci perdiamo: i piccoli importi pagati in contanti. Già, come la colazione al bar, o la birra con gli amici la sera.

Per tutte queste spese tendiamo molto spesso a dimenticare di conservare gli scontrini, anche se non dovremmo. O magari li ignoriamo proprio, pensando che tanto un caffè non cambierà il nostro bilancio. Ma se ragioniamo così sbagliamo, perché in queste numerose piccole spese si possono nascondere tanti sprechi.

La semplice soluzione

Ciò di cui abbiamo bisogno per risolvere è quindi un pezzo di carta, o un blocco note. O perché no, la funzione “note” presente su qualunque telefono moderno. Non appena facciamo una piccola spesa, segniamola sulle nostre note. Un euro al bar, quaranta centesimi alla macchinetta del caffè dell’ufficio. E poi tre birre quella sera che non guidavamo noi. Ci accorgeremo che tante di queste spese andavano perse, quando non proprio ignorate.

Ci troveremo quindi in pochi giorni ad avere una lista di spese a cui non pensavamo mai ma che, sommate, potrebbero comporre un piccolo patrimonio. Studiamoci bene la lista, e capiamo dove esageriamo. Chissà, magari scopriremo anche che stiamo esagerando con la caffeina. In tal caso, la nostra salute ed il nostro portafogli ringrazieranno assieme.

E quindi, basta un pezzo di carta per risparmiare su queste insidiose spese. Seguiamo bene questo metodo ed il risparmio extra è assicurato.