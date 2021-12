Che si tratti del Capodanno o di un’altra festa, l’acconciatura non è qualcosa da lasciare al caso per valorizzare l’abito indossato e il proprio viso. Chi non ha tempo o voglia di spendere soldi al parrucchiere, può facilmente ricorrere a delle soluzioni fai da te ugualmente fashion. Chi desidera dare un tocco diverso al solito chignon con ciambella o alla treccia romantica, potrebbe valutare una soluzione alternativa.

Mettendo in risalto trucco e viso, questa pettinatura sembra essere nuovamente in voga tra alcune celebrities e non richiede particolari abilità nella messa a punto. Basta un elastico e della lacca per una facile acconciatura d’effetto che dagli anni 90 torna di moda.

Come trovare una soluzione per stare bene con quello che si indossa

Ci sono persone che non amano lo stile particolarmente elegante, anche quando si tratta di feste o eventi in famiglia. Trovare un buon compromesso tra moda e comodità, infatti, rappresenta un’esigenza stringente soprattuto quando si va avanti con gli anni. Tenendo conto di questo aspetto, in precedenza abbiamo illustrato come indossare i jeans a 50 anni per valorizzare la silhouette con grande stile. Alcune volte manca invece il tempo a disposizione per dedicare ore a preparativi, trucco e abbinamenti vari. Quest’anno, chi desidera uscire dagli schemi potrebbe concedersi abiti diversi dal solito e ormai scontato rosso. Anche nel caso dei capelli la soluzione potrebbe trovarsi dietro l’angolo.

Chi ha capelli lunghi, potrebbe raccoglierli in una frizzante acconciatura che torna alla ribalta tra molte star ed è davvero semplice da realizzare allo specchio. Si tratta dello spiky bun, uno chignon con dei ciuffi appuntiti e un po’ spettinato che rappresenta un buon compromesso tra leggerezza e stile. Per realizzarlo basta procurarsi uno o due elastici, qualche forcina e della lacca o del gel. Per prima cosa separare i capelli con una riga centrale e tirarli indietro legandoli a coda.

In alternativa, si possono lasciare delle piccole ciocche sciolte che cadano ai lati del viso. Formare lo chignon sopra la nuca attorcigliando la chioma attorno alla coda di cavallo. A questo punto, fissare con un secondo elastico o con delle forcine la chioma, lasciando libere le estremità dei capelli. Queste ultime andranno successivamente sagomate con la lacca o gel in modo da formare dei raggi che escono dallo chignon. Fissando l’acconciatura con della lacca, in pochi minuti i capelli saranno ben raccolti e sistemati.

