Basta un dollaro per vivere una favola tropicale nel paese del sorriso e godere di spiagge borotalco e palme da cocco

Il turismo sta ripartendo e cominciano le riaperture anche per quelle mete che fino a qualche mese fa sembrava davvero un miraggio poter raggiungere. E invece il sogno diventa realtà. E cosa c’è di più bello, allora, se non programmare i nostri viaggi in queste mete meravigliose? Così come illustrato nell’articolo “Comignoli delle fate, il mare più blu d’Europa, ecco dove viaggiare con spese contenute di soggiorno e vitto e fare una vacanza da favola”.

Dal primo luglio, finalmente, la Thailandia riapre al turismo. La prima isola a ripartire è la paradisiaca Phuket, con la sua sabbia finissima e bianca come borotalco e mare turchese. Un paradiso, dove si lasciano la mente e il cuore e chi l’ha vista una volta, sogna di ritornarci. Ebbene, dopo circa un anno di chiusura, la Thailandia riapre ai turisti vaccinati senza obbligo di quarantena. Ma per promuovere ancor di più il suo turismo, lancia la campagna “one night one dollar”, ovvero, una notte in albergo a solo un dollaro. Basta, quindi, un dollaro per vivere una favola tropicale nel paese del sorriso e godere di spiagge borotalco e palme da cocco. Noi di ProiezionidiBorsa illustriamo ai Lettori in cosa consiste nello specifico questa campagna di promozione.

L’iniziativa del governo thailandese offrirebbe ai turisti pernottamenti a solo un euro, in alberghi dove i costi vanno dai 32 ai 96 dollari a camera. Per adesso tale promozione è ancora al vaglio delle autorità governative. Ciò comporterebbe una ripresa strepitosa per il turismo thailandese e un’occasione imperdibile per i turisti stranieri. Con pochissimi dollari si potrebbe soggiornare in una delle isole più belle del mondo ed il turismo tornerebbe ad essere quello di un tempo. In attesa dell’ufficializzazione della campagna di promozione, la buona notizia, per tutti gli amanti della terra del sorriso, è che finalmente apre le sue porte. E lo fa con una delle sue isole più gettonate e amate dai turisti di tutto il mondo, Phuket. L’isola dove natura, gentilezza, spiagge paradisiache sono protagoniste in assoluto e che riempiranno i nostri cuori e i nostri occhi di infinite meraviglie.

