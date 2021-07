Il tiramisù è uno dei dolci più apprezzati, grazie al suo gusto inimitabile e alla facilità estrema di preparazione. Anche se non ci stancheremmo mai di assaporarlo alla fine di un pasto o nei momenti di pausa, la ricetta classica potrebbe alla lunga stufare. Ecco perché la nostra Redazione ha in mente una proposta alternativa per realizzare il dolce per eccellenza. Si tratta di un tiramisù freschissimo e delicato servito in apposite coppette, perfetto per l’estate. Rispetto al dolce tradizionale è meno calorico, il che lo rende appetibile anche per chi deve tenere a bada la linea. Vediamo qui sotto gli ingredienti e la preparazione.

Gli ingredienti per la ricetta

Ecco ciò che ci serve per realizzare 4 coppette:

350 gr di yogurt greco bianco;

200 gr di frutti di bosco;

90 gr di panna liquida;

50 gr di zucchero di canna;

10 gr di zucchero a velo;

40 gr di acqua;

8 savoiardi;

menta e frutti di bosco per guarnire.

Basta un cucchiaio di questo tiramisù dolce e cremoso per sentirsi subito in paradiso

Iniziamo facendo sciogliere lo zucchero di canna in un pentolino con l’acqua, senza mescolare. Quindi aggiungiamo i frutti di bosco e cuociamo per 5 minuti. A fine cottura li frulliamo cercando di ottenere un composto denso e cremoso, che verseremo in una ciotola.

A questo punto ci occupiamo della crema. Montiamo bene la panna aggiungendo a gradi lo zucchero a velo. Trasferiamo poi lo yogurt in una ciotola e vi versiamo lentamente sopra la panna.

Ora rompiamo in due un savoiardo e lo immergiamo da entrambe le parti nella purea di frutti di bosco che avevamo messo da parte. Poi iniziamo a distribuire sul fondo di una coppetta un cucchiaio di crema, quindi posizioniamo anche il biscotto a metà inzuppato. Copriamo il tutto con un po’ di purea e ripetiamo il procedimento un’altra volta, per creare un secondo strato. Per finire guarniamo tutto con un ultima passata di crema, qualche fogliolina di menta e i frutti di bosco restanti. Lasciamo compattare il nostro tiramisù in frigorifero per un po’ prima di servire. Basta un cucchiaio di questo tiramisù dolce e cremoso per sentirsi subito in paradiso e i vostri ospiti ne saranno deliziati!

