Una bevanda da non lasciarsi scappare per le proprietà salutari la cui preparazione ci aiuta a sopportare il caldo. Questa ci aiuterà enormemente con la salute grazie alle sue straordinarie proprietà. Infatti basta un bicchiere di questa portentosa bevanda per rinfrescarsi controllando il colesterolo.

Una bevanda che è una panacea

In questo periodo in cui il caldo ci mette a dura prova bisogna ricorrere ai ripari. L’alimentazione può essere d’aiuto soprattutto attraverso le bevande. Sono poche le piante che riescono a dare tanti benefici come il tè verde.

Molto famoso in tutto il mondo è il tè nero, molto gradevole al palato e perciò apprezzato. Il tè verde è certamente meno gradevole di quello nero, ha un gusto molto naturale, piuttosto erbaceo che non a tutti piace. Tuttavia i benefici che dona sono oramai tanti, tutti studiati e comprovati. Si potrebbe dire che il tè verde è una vera medicina. Proprio per questo alcuni mettono da parte i gusti personali per poter approfittare dei suoi notevoli benefici.

Basta un bicchiere di questa portentosa bevanda per rinfrescarsi controllando il colesterolo

Al primo posto dei vantaggi salutari dati da questa bevanda è certamente la riduzione del colesterolo cattivo. Lo afferma questo studio, uno dei primi di molti altri che hanno affermato con forza questa proprietà straordinaria del tè verde.

Del tè verde ne esiste una versione in origine cinese, ma utilizzata molto anche in Giappone. Si tratta del tè verde matcha, un tè molto prelibato. È quello utilizzato nella famosa cerimonia del tè. La sua caratteristica è quella di essere molto ricco di antiossidanti, molto più di quanto ne contenga il tè verde normale. Per questa sua proprietà il matcha ha dei benefici importanti sul cervello. Lo proteggono contro le malattie neurodegenerative, come Parkinson e Alzheimer.

L’effetto dissetante

Molti preparano il tè verde e il matcha con acqua calda. Ma in effetti nulla vieta di prepararlo in acqua fredda. Ed è anche semplice. In un bicchiere o una tazza si mette in infusione per 10 minuti una bustina di tè verde e poi si beve senza zuccherare. Una volta preparata si può anche renderla più fresca con l’aggiunta di un cubetto di ghiaccio, o meglio, di una fogliolina di menta.

Il matcha si vende sia in polvere che in bustine. Se in polvere, si utilizza un po’ meno di un mezzo cucchiaino, versando nel bicchiere dell’acqua e si lascia per 10 minuti, mischiando bene la polvere all’inizio. Si attende che la polvere si posi al fondo. Poi si beve lentamente in modo che la polvere non risalga.

Una bevanda veramente salutare, elisir di lunga vita.