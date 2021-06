Basta un bicchiere da bere al giorno per prevenire e curare le infezioni batteriche e virali, secondo la leggenda. Le origini del rimedio della nonna di cui affondano le radici nei tempi della Grande Peste. Pare sia stata creato da individui poco raccomandabili, che si aggiravano a derubare gli appestati senza ammalarsi. Per non farsi contagiare dalla peste, si cospargevano il corpo di un aceto dalle proprietà ritenute miracolose. In modo simile agli odori che i dottori della peste mettevano nel loro beccuccio, sperando invano di scampare al contagio. La tradizione vuole che, una volta catturati, i ladroni rivelarono il proprio segreto in cambio della salvezza. Ecco perché la ricetta è stata tramandata di bocca in bocca.

Oggi viene ancora utilizzato come disinfettante, detergente e in caso di sincope. Siamo davanti ad un rimedio senza alcuna pretesa di scientificità, poiché non ci sono studi che ne attestano l’effettiva utilità. In effetti, nel 1758 comparve nel Codice Ufficiale Francese del Corpo Medico. Ma con l’avvento della medicina moderna, nel 1884, vi fu rimosso.

La ricetta dell’aceto dei quattro ladroni è stata tramandata nel corso dei secoli e, anche se nel tempo ha avuto delle variazioni, si ritiene che avesse tra gli ingredienti: angelica, rosmarino, assenzio, chiodi di garofano, radici di campanula, marrubio e canfora.

Basta un bicchiere da bere al giorno per prevenire e curare le infezioni batteriche e virali secondo la leggenda: ecco la ricetta

La ricetta più recente dell’aceto dei quattro ladroni contiene:

a) 1 cucchiaio di foglie di salvia triturate;

b) 1 cucchiaio di foglie di fiori di lavanda triturate;

c) 1 cucchiaio di timo selvatico triturato;

d) 1 spicchio di aglio triturato;

e) 1 cucchiaio di rosmarino triturato.

Preparazione

Versare tutti i ingredienti in un barattolo capiente, e aggiungere un litro di aceto bianco o rosso. Chiudere il barattolo e dopo circa dieci o quindici giorni, aprire, filtrare e versare in dei recipienti più piccoli.

Come assumerlo secondo quando tramandato

Assumere un cucchiaino di aceto dei quattro ladri, mischiato in un bicchiere di acqua da bere per tre volte al giorno. Si ci possono bagnare i polsi e le tempie con qualche goccia di aceto, per ottenere un’azione preventiva.

Sarà vero? Chissà se qualche scienziato si interesserà a questo argomento per farci capire se questo rimedio che molti usano potrebbe avere o meno qualche fondamento di verità e possa avere qualche effetto curativo.