L’abbigliamento si compone di tanti elementi grandi e piccoli che contribuiscono a un unico risultato unitario. La loro combinazione deve essere impeccabile e dare un senso armonico.

Spesso, anche un solo capo o accessorio cambia completamente faccia al look più ordinario e gli dona una patina di maggiore stile e ricercatezza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Vestire con buongusto e alla moda non significa per forza dover strafare infatti, il più delle volte è sufficiente compiere semplicemente delle scelte ben mirate.

Basta un abito o un solo accessorio di questo tipo per rendere raffinato ogni outfit anche superati i 50 anni

Ogni donna vuole avere un abbigliamento ammirato e che la ponga in luce, soprattutto nelle occasioni speciali. Allo stesso tempo, deve essere in grado di esprimerne pienamente la personalità. Tutte seguono sotto questo punto di vista infatti tendenze diverse. Vi è chi ricerca un look più audace magari indossando questo prezioso capo glamour mozzafiato, ma anche chi predilige abbigliamenti più classici. Ciò ovviamente non vuol dire certo meno accurati e trendy però, come nel caso di questo indumento anni 90’ chic e morbido che valorizza ogni fisico.

Sempre su questo versante, negli ultimi mesi ha avuto grande riscossa un tessuto caldissimo e dal fascino vintage, perfetta incarnazione dello stile cosiddetto boho-chic. Stiamo parlando del velluto che riesce a coniugare perfettamente eleganza e semplicità.

In particolare, tanto più nelle feste, una vera chicca è il tanto amato e deciso velluto rosso.

50 sfumature di velluto rosso

Il velluto rosso traina l’attenzione su chi lo indossa e accende qualunque incarnato, chiaro o olivastro che sia, saprà valorizzarlo. In più è un tessuto senza età, che ben si presta sia per le ragazze che per le signore adulte mantenendo immutata la propria raffinatezza.

Ovviamente si potrà propendere per il rosso che più ci piace, da quello scarlatto a quello sangue, o ancora ciliegia o sui toni del bordeaux.

Gli abiti di velluto rosso sono un must in questo periodo. Poco importa se siano succinti o larghi, corti o lunghi, saranno colore e materiale a fare tendenza.

Il velluto rosso porta con sé però una tale carica di carisma e fascino da poter giocare la partita anche attraverso elementi più ridotti. A partire dalle scarpe, un bel paio di décolleté scollate ad esempio potrebbero dare charme anche al vestito più semplice e infondergli ricercatezza.

Non da meno una bella pochette abbinata. Particolarmente consigliati su indumenti total black per dare una nota di colore.

Il velluto rosso però può essere protagonista indiscusso anche nei nostri capelli attraverso cerchietti, fasce e fermagli. Risalteranno in modo particolare sulle capigliature più scure in un gioco di contrasto.

Basta insomma un abito o un solo accessorio di questo tipo per rendere raffinato ogni outfit anche superati i 50 anni.

Letture consigliate

Questi comodi pantaloni di tendenza stanno bene proprio a tutte e ora si indossano infrangendo un noto tabù