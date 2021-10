Anche ai più capaci può capitare che qualcosa in cucina non vada per il verso giusto. In altre parole cimentarsi in una ricetta già provata altre volte, e di non raggiungere lo stesso risultato.

Talvolta questo è il frutto di disattenzioni. Ma può ben capitare che pur essendo attenti, l’inconveniente sorga comunque.

Partiamo dal presupposto che, per qualsiasi ricetta, ci sono fattori che mutano in base al momento in cui andiamo a prepararla.

Ciò significa che non basta attenersi pedissequamente a quanto riportato in ricetta, poiché alcune valutazioni vanno fatte al momento.

Esempio tipico è quello della lievitazione sia dei dolci, che della pizza.

Infatti, la lievitazione varia in base al clima. Ovvio quindi che pur usando gli stessi ingredienti, in base alla temperatura che avremo in quel momento in casa varierà il tempo necessario per avere un buon risultato.

Basta torte imperfette dopo aver scoperto questo semplice ed efficace rimedio della nonna

Oggi ci soffermeremo su uno degli inconvenienti che più capitano in cucina, quando ci cimentiamo nella preparazione di dolci.

A tanti, infatti, sarà capitato che in fase di cottura, la torta presenta delle crepe. Quasi sempre il motivo è determinato dal calore diretto.

Attenzione, quindi, a cambiare il ripiano del forno su cui andiamo a poggiare il dolce in fase di cottura. Andrebbe sempre preferito quello più basso. Scegliendone, infatti, uno più alto, potremmo andare incontro a questo inconveniente.

In ogni caso, qualunque sia il motivo che ci porta a questo risultato non certo soddisfacente, andiamo a vedere come rimediare.

Ecco allora il rimedio

Proprio perché le crepe sono determinate dal calore diretto, per risolvere il problema basterà proteggere la teglia.

Possiamo farlo in due diversi modi.

Se il problema si presenta spesso, allora potrebbe essere determinato proprio dal forno che utilizziamo. Basterà quindi mettere una teglia nella parte alta dello stesso, così che funga da protezione. Il calore, in tal modo, non arriverà in maniera diretta sulla parte alta del dolce.

Se invece la cosa capita sporadicamente, allora non ci resta che rimediare al momento. Ci potrebbe tornare utile in tal caso la carta da forno.

Ma se non abbiamo, nessun problema. Ecco con cosa sostituirla. Basterà avvolgere un canovaccio bagnato e ben strizzato intorno alla teglia.

La scelta, tra i due rimedi innanzi detti, dipenderà anche dal tipo di dolce che stiamo preparando.

Alcuni dolci, tipo il babà, in fase di cottura non consentono l’apertura del forno. Infatti, ciò potrebbe determinare un abbassamento improvviso della temperatura e influire negativamente sul risultato.

Quindi per i dolci un po’ più delicati, conviene preventivamente optare per il primo rimedio.

Ci sono poi dolci, tipo il plum cake, per i quali è possibile aprire il forno, in caso di imprevisti, durante la cottura. Pertanto, qualora dovessimo notare delle crepe sulla parte alta, possiamo ricorrere alla carta da forno o al canovaccio bagnato.

Ecco, quindi, che possiamo finalmente dire basta torte imperfette dopo aver scoperto questo semplice ed efficace rimedio della nonna.

Se poi capita che non ci accorgiamo subito della cosa, interveniamo tardi ed il danno è fatto, non resterà che farcire il dolce sulla parte alta. Magari con zucchero a velo o panna. Così facendo, andiamo a nascondere le imperfezioni.