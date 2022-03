Molti pensano che per preparare una cena gustosa sia necessario passare ore ai fornelli. In realtà basta qualche ingrediente e un pizzico di fantasia per realizzare una cena veloce che mette d’accordo tutti.

Spesso la sera dopo essere stati travolti dai mille impegni della giornata si arriva a casa stanchi e non si ha voglia di cucinare. A tal proposito ecco qualche ricetta veloce da replicare per una cena lampo.

Basta torta salata e petto di pollo in padella per una cena lampo pronta in 5 minuti, ecco la ricetta geniale quando non si ha voglia di cucinare

La ricetta di oggi è semplice e veloce e ci permetterà di portare in tavola un piatto interamente home made realizzato in non più di 20 minuti.

Crepes zucchine e formaggio spalmabile

Ingredienti per 2 persone:

Per le crepes:

4 cucchiai di farina integrale;

2 uova;

un cucchiaino d’olio d’oliva;

1 bicchiere d’acqua;

Per il ripieno

2 zucchine;

2 confezioni monouso di formaggio spalmabile;

150 g di prosciutto cotto.

Procedimento

In una terrina unire la farina, le uova, l’olio d’oliva e versare a filo l’acqua avendo cura di mescolare. Se durante la preparazione ci rendiamo conto che l’impasto è troppo fluido posiamo aggiungere ½ cucchiaio di farina o ridurre il quantitativo di acqua.

Oleare con l’aiuto di una carata assorbente il fondo di una padella antiaderente se non si è in possesso di una crepiera. Successivamente versare ½ dell’impasto e con l’aiuto del dorso di un cucchiaio allargare l’impasto a macchia d’olio, così da dare la forma di un cerchio. Attendere 2 minuti e girare la crepe, lasciar cuocere altri 2 minuti e passare alla cottura della successiva.

Intanto lavare e affettare le zucchine da cuocere in padella con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio per 7/8 minuti. Aggiustare di sale e spegnere il fuoco.

A questo punto farcire le crepes con il formaggio spalmabile, le fette di prosciutto cotto e le zucchine. Impiattare e servire.

Chicche di gusto

Se si preferisce è possibile sostituire le zucchine con qualsiasi altra verdura a piacere. Lo stesso vale per il formaggio e il prosciutto cotto.

Per chi non ama le crepes è possibile portare in tavola delle friselle integrali farcite con il formaggio spalmabile, pezzetti di olive e funghi trifolati in padella.

Dunque basta torta salata e petto di pollo in padella per una cena lampo pronta in 5 minuti, ecco la ricetta geniale quando non si ha voglia di cucinare.

Lettura consigliata

Sono la fine del Mondo queste patate filanti dal cuore morbido per un piatto unico pronto in soli 15 minuti, per una cena velocissima e svuota frigo