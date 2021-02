Quando condividiamo la nostra vita con un animale domestico, in poco tempo impariamo a comunicare con lui e a comprendere il suo linguaggio, fatto di sguardi, scodinzolii e affetto. Spesso però, gli animali non comunicano il malessere o il dolore nello stesso modo in cui lo facciamo noi, e occorre sapere a che cosa fare attenzione per poter cogliere se qualcosa non va per nostri amici animali.

Per quanto riguarda i cani, la spia più importante della loro salute è il naso. Noi possiamo imparare a esaminarlo per comprendere i sintomi più evidenti di un malessere nel nostro amico canino. Il naso del cane può comunicarci molte cose, basta sapere che cosa fare.

Basta toccare il naso del cane per sapere se è in salute, ecco a cosa prestare attenzione.

Temperatura

In un cane che scoppia di salute, il naso deve essere sempre fresco quando il cane è a riposo. Ovviamente se siamo appena tornati da una lunga passeggiata estiva, il nostro cane potrebbe essere accaldato, e dunque avere un naso più tiepido o caldo. Ma in circostanze normali, il naso del cane dovrebbe essere fresco. Basta toccare il naso del cane per capire se ha la febbre o se sta male. Ovviamente in caso di malessere potrebbero esserci altri sintomi, come letargia, mancanza di appetito, o tremori, ma il naso è un buon primo indicatore dello stato di salute generale del cane.

Umidità

Basta toccare il naso del cane per sapere se è in salute, ecco a cosa prestare attenzione: dobbiamo anche assicurarci che il naso del cane sia umido. I cani sono soliti leccarsi il naso spesso, in modo da poter percepire meglio gli odori. Se il naso del nostro cane è secco o screpolato, questo potrebbe indicare disidratazione o un altro problema di salute. Assicuriamoci sempre che il nostro cane abbia abbondante acqua fresca a disposizione.

Se notiamo sintomi o comportamenti preoccupanti, è sempre necessario rivolgersi a un veterinario che ci saprà dare una diagnosi accurata.

