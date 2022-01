Siamo spesso alla ricerca di nuove ricette che possano stuzzicare il nostro appetito. Ci sono momenti in cui la solita pasta al sugo, la minestra o la fettina di carne non ci soddisfano. Infatti, può capitare che le papille gustative siano annoiate dai soliti sapori.

È quello il momento in cui si inizia a sperimentare con ristoranti etnici e ricette mai provate. Ma non bisogna andare molto lontano per arricchire il nostro menù. A volte basta cucinare diversamente un ingrediente comune per trasformarlo in un piatto inaspettato.

Questo è ciò che ci proponiamo di fare con la ricetta di oggi. Anche quando andiamo di fretta e non abbiamo tempo per preparazioni complesse, diciamo basta sugo e tonno in scatola. Al posto dei condimenti pronti, basterà una singola verdura per creare un primo leggero e stuzzicante. È arrivato il momento di scoprire di cosa si tratta.

Dal cappello del bianco cavolfiore esce una pasta saporita e nutriente

Tra le verdure invernali ce n’è una che si presta a tantissime preparazioni. Si tratta del bianco cavolfiore. Un ortaggio che apporta pochissime calorie (25 ogni 100 grammi), perfetto anche per chi è a dieta. Inoltre, la scienza afferma che il cavolfiore è ricco di fibre, che sappiamo essere un grande aiuto per l’intestino.

Infatti, aiuterebbero a ripristinare i giusti livelli di zuccheri e colesterolo. La presenza di vitamina C, invece, aiuterebbe il sistema immunitario. Mentre il di-indolo-metano presente nel cavolfiore fungerebbe da antibatterico, immunomodulatore e antivirale. Ma per scoprire come cucinarlo in modo completamente diverso dal solito non resta che continuare la lettura.

Basta sugo e tonno in scatola, questo veloce primo cremoso con cavolfiore croccante e sfizioso conquista in 5 minuti

Per preparare questo invitante primo col cavolfiore per 4 persone serviranno:

330 g di pasta integrale corta;

1 cavolfiore medio;

2 spicchi d’aglio;

50 g di mandorle;

timo fresco;

parmigiano;

curcuma.

Il procedimento inizia tagliando il cavolfiore in fette di 3 cm. Nel frattempo, preriscaldiamo il forno a 200° C. Proseguiamo disponendo le fette su una teglia da forno, aggiungiamo un filo d’olio, sale, l’aglio privato dell’anima e tagliato in 2 e le mandole. Cuociamo il tutto per circa 20 minuti. Nel frattempo, mettiamo a bollire l’acqua e cuociamo la pasta al dente.

Quando il cavolfiore si presenta dorato e morbido e la pasta è scolata, mescoliamo i due ingredienti ancora nella pentola. Aggiungiamo poca acqua di cottura, dell’olio a crudo, mezzo cucchiaino di curcuma e parmigiano in scaglie. Continuiamo a mescolare finché il condimento sarà omogeno e uniamo anche il timo fresco e una manciata di pepe. Il nostro piatto è pronto.

