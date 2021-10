I cambi di stagione sono momenti particolarmente delicati per il giardino di casa. Basta poco per sbagliare e bruciare molto denaro inutilmente. Se non si seguono i giusti consigli, si rischia davvero di perdere parecchi soldi. Bisogna tagliare le foglie secche della sansevieria, pulire i vasi di terracotta per riutilizzarli e non dimenticare di fare altre piccole cose.

Le felci, ad esempio, vogliono un terriccio fresco e sempre umido. La chioma va nebulizzata ogni due bagnature. Da ottobre a marzo le aloe vanno lasciate all’asciutto. Oggi, però, vogliamo concentrarci sul narciso.

Basta sprecare soldi per il giardino sbagliando il momento per piantare i narcisi e non curando così la sansevieria

È questo il momento di piantare i narcisi. Bisogna prendere un vaso, versare sul fondo uno strato di argilla espansa e riempirlo per metà dell’altezza con del terriccio universale. I bulbi vanno disposti sopra con la punta rivolta verso l’alto, distanziandoli l’uno dall’altro di almeno quattro o cinque centimetri.

Dopo di che, vanno coperti con un altro strato di terriccio affinché quest’ultimo arrivi qualche centimetro sotto il bordo del vaso. Il tutto va bagnato abbondantemente, senza dimenticare di ripetere l’operazione ogni volta che la terra asciuga. Tenere, poi, il vaso all’aperto finché dai bulbi spunteranno le piantine.

Sansevieria

Se la sansevieria ha una foglia che si sta seccando, bisogna tagliarla alla base. Per una rimessa in forma completa è utile anche liberare dalla polvere le loro lunghe foglie dritte e carnose. Per farlo, bisogna utilizzare un panno bagnato e ben strizzato, stando attenti a sorreggerle in modo da non spezzarle.

Ci si deve assicurare che l’esposizione sia la più luminosa possibile e che la pianta sia al riparo dalle correnti d’aria. Bisogna bagnarla almeno una volta al mese e, se non si è mai fatto, bisogna anche darle un po’ di concime. Quello liquido per piante da interni va benissimo, con alcuni accorgimenti. Bisogna scioglierlo nell’acqua delle innaffiature, sempre un po’ meno rispetto alla quantità consigliata sul flacone: basta poi una sola somministrazione. Quindi, basta sprecare soldi per il giardino sbagliando il momento per piantare i narcisi e non curando così la sansevieria.

Un ultimo consiglio

Come ultimo consiglio, cogliamo palarvi dei vasi in terracotta. Se si vuole riutilizzare uno, la raccomandazione indispensabile è di pulirlo bene con una spazzola dura bagnata. Se la pianta che il vaso ospitava era malata, il patogeno si potrebbe infatti trasmettere anche alla nuova.

È utile immergere il vaso in una soluzione di acqua con un po’ di aceto. Quindi, va risciacquato e lasciato a bagno per qualche ora. Questo eviterà che la terracotta, che è porosa, sottragga acqua al terriccio.

Balcone e giardino profumato e colorato anche d’inverno con questi fiori bellissimi.