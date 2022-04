Il giorno in cui chiuderemo finalmente nell’armadio cappotti e giacconi si avvicina sempre di più. La primavera è ufficialmente iniziata ed è arrivato il momento di sfoderare il guardaroba della bella stagione, comprese le giacchette leggere. Ma quali sono i modelli e i colori che vanno più di moda quest’anno? Beh, sappiamo che alcuni modelli sono intramontabili, primo fra tutti il classico trench, o spolverino, che va bene per tutte le occasioni. Ma se ci siamo stufati del nostro vecchio spolverino e vogliamo fare un nuovo acquisto, su quali modelli e colori dovremmo puntare per essere all’ultima moda? Vediamo tre modelli che faranno impazzire tutti quest’anno.

Il look casual e sportivo la fa da padrone

L’arrivo della primavera ci invita ad abbandonare le formalità e uscire all’aria aperta per goderci un po’ di esercizio nella natura dopo un lungo e noioso inverno. È per questo che quest’anno a dominare sarà il look sportivo, sbarazzino e casual. Niente spolverini con tacchi o ballerine, quindi. Faremmo meglio a puntare su giacche sportive e sneakers. Ma vediamo nel dettaglio quali sono i modelli più gettonati.

Basta spolverini beige, ecco i modelli e i colori di giacche che vanno veramente di moda per la primavera 2022

Il primo modello da scegliere è il giubbotto bomber. Questo tipo di giacca ha un’appassionante storia alle spalle. Originariamente, infatti, è stata progettata per i piloti durante la prima guerra mondiale, con lo scopo soprattutto di bloccare il vento. Da molti anni però questo articolo è passato a far parte del nostro guardaroba casual, e nel 2022 andrà particolarmente di moda. Per quanto riguarda i colori, puntiamo sul nero, sul mimetico o sul grigio.

Bomber e giacche da moto colorate

Il massimo del dinamismo e dell’amore per l’aria aperta è simboleggiato dalle giacche da moto. Ma per addolcire un po’ il loro look severo, si trasformano in giacche casual dai colori sgargianti. Quest’anno andranno particolarmente di moda i modelli di giacche simili a quelle da moto, ma in colori più audaci. Sì, quindi, alle giacche da moto verdi, rosse, fucsia, multicolor o anche in eleganti colori pastello, come l’azzurro e il rosa pallido.

L’intramontabile giacca da baseball

Per gli amanti più incalliti del casual, la giacca da baseball è un must. Simbolo del tempo libero e dell’amore per lo sport, questo capo si sta diffondendo sempre di più. Basta spolverini beige, ecco su quale giacca dovremmo investire quest’anno. Puntiamo sul classico bicolore bianco e blu, oppure nero e blu per fare un figurone ovunque andiamo.

