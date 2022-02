Per i secondi piatti di carne possiamo spendere anche una vera e propria fortuna. Certo, ci sono alcuni tagli di carne rossa che sono meno costosi di altri, ma se vogliamo un filetto alla rossini dobbiamo spendere.

Tuttavia, per avere del gusto e un corretto apporto proteico non serve sborsare tanto. Anzi, possiamo addirittura pensare a delle ricette che associano alla carne anche molte verdure, che tutti sanno che fanno bene. Infatti, basta spendere tanto per la carne, perché possiamo provare questa ottima ricetta esotica e gustosa.

Ingredienti

un chilo di petto di pollo;

600 grammi di peperoni rossi e gialli;

mezzo chilo di ananas;

un cipollotto;

due cucchiaini di peperoncino;

100 grammi di salsa di soia;

25 grammi di aceto di riso;

zenzero fresco a piacimento;

un bel spicchio d’aglio;

salsa barbecue a piacimento

succo d’ananas a piacimento;

un cucchiaino di maizena;

olio di semi e sale.

Preparazione

Dopo tutta questa lista di ingredienti, in molti si potrebbero spaventare. Niente panico, la ricetta è molto veloce e semplice perché dobbiamo andare a far cuocere praticamente tutto insieme e in una sola volta.

Anche per le pentole e padelle la questione è presto risolta: ci servirebbe solo il wok. Per chi non lo avesse o conoscesse, si tratta di una padella a forma tonda e molto profonda. Basta dunque sostituire il wok con una padella grande e il risultato sarà pressoché identico.

Per prima cosa dobbiamo tagliare il nostro petto di pollo. Prendiamo un tagliere di plastica e un coltello affilato e lo tagliamo a cubetti anche grossolani.

Nel frattempo, ci concentriamo a tritare lo zenzero e l’aglio, mentre per il cipollotto dobbiamo ricordarci di tagliarlo a fettine sottili.

Tagliamo anche l’ananas a cubetti e mettiamo tutto da parte.

Basta spendere tanto per la carne se sappiamo come cucinare bene il pollo all’hawaiana

Prendiamo, dunque, il nostro wok o la nostra padella e ci versiamo l’olio di semi.

Accendiamo il fuoco e versiamo l’aglio, lo zenzero, il peperoncino che abbiamo tagliato a fettine sottili.

In seguito, a questo soffritto aggiungiamo il cipollotto, i peperoni che avremo tagliato a pezzetti piccoli e aspettiamo cinque minuti.

Passato questo tempo, mettiamo anche il pollo e manteniamo la fiamma del fuoco abbastanza alta. Dopo di che, mettiamo lo zucchero e l’aceto e giriamo per bene. Dovrebbe caramellarsi il tutto, come sintomo di una buona riuscita del piatto.

Infine, abbassiamo la fiamma e versiamo la salsa di soia, la salsa barbecue, il succo di ananas e la maizena sciolta in un bicchiere d’acqua. Per i due minuti finali aggiungiamo anche l’ananas e poi serviamo.

Approfondimento

In moltissimi sbagliano il tipo di pasta da abbinare al ragù di carne