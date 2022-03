Stiamo cercando qualche soluzione veloce ed economica per cambiare aspetto alla nostra casa. Lo stile industriale molto in voga al momento non fa per noi, come neanche quello rustico. Vorremmo che la nostra casa rispecchiasse il nostro stile di vita molto originale e raffinato. Il tutto però senza spendere cifre esorbitanti in mobili di antiquariato o in oggetti di design.

Un buon modo per dare questo tocco boho-chic spendendo poco è aggiungere qualche dettaglio in macramè. Questa sorta di merletto creato dall’intreccio di fili in cotone o corda è tornato recentemente di moda.

Nodi e intrecci creati senza l’utilizzo di nessun ago o ferro, un’arte alla portata di tutti. Man mano che si acquista manualità si possono creare oggetti incredibili con lavorazioni sempre più complesse.

Basta solo una corda per iniziare a creare splendidi oggetti fai da te per arredare la casa in modo creativo

Oggi vedremo come cominciare da zero e creare oggetti di design per abbellire la nostra casa. La soddisfazione di ammirare le nostre creazioni appese alle pareti fa parte dei vantaggi di questa arte. Per non parlare della calma e tranquillità che porta con sé realizzarli con le proprie mani.

Come iniziare

Siccome non serve nessuno strumento non sarà necessario contare i punti o le maglie. Anzi, più le mani avanzano con l’annodare la corda più si dà sfogo alla fantasia. Si può cominciare con filati in cotone, per poi passare a corde, iuta o canapa. Si possono imparare i nodi base guardando qualche video tutorial online. In genere il nodo più utilizzato per cominciare è il mezzo nodo piatto per poi passare ai più complessi.

Il cactus

Per entrare nell’atmosfera boho-chic non può mancare una decorazione a tema. Creiamo una forma in fil di ferro per la struttura portante del cactus che andremo a rivestire con la corda.

Avvolgiamo la corda lungo tutta la struttura lasciandola un po’ lenta. Poi si procede avvolgendo sopra un filo in cotone verde, fissandolo alle estremità con dei nodi. Ogni 4 centimetri si espone la corda sottostante per creare l’effetto delle spine e già il risultato sarà incredibile. Se poi vogliamo un tocco più realistico creiamo dei fiorellini a forma di ventaglio con un filo rosso.

Una volta cominciato a prenderci la mano possiamo realizzare dei veri e propri quadri da esporre. Dei portalampada originali avvolgendo il filo anonimo con uno più vivace e decorato. Oppure creare dei portacandele pensili riciclando dei barattoli in vetro o dei portavasi. La nostra casa con queste aggiunte delicate e raffinate sembrerà letteralmente uscita da un catalogo.

Quindi, abbiamo visto che basta solo una corda per iniziare a creare vere e proprie decorazioni raffinate. Lo stile boho chic è uno dei più amati perché con poche aggiunte all’arredamento si può cambiare aspetto alla casa.

