Se guardandoci allo specchio ci accorgiamo di avere lo sguardo spento, le prime rughette, le borse e le occhiaie sotto agli occhi, allora è proprio arrivato il momento di correre ai ripari.

Non affanniamoci a compare creme e sieri costosi, perché esiste un massaggio dal sapore orinatale, che promette di farci ringiovanire in un solo minuto.

Il massaggio shiatsu giapponese

Il massaggio shiatsu è un trattamento della tradizione giapponese. Il nome deriva da due parole. “shi” che vuol dire dito e “atsu” che vuol dire pressione.

Attraverso una pressione eseguita su punti energetici del corpo, permette di ristabilire l’equilibrio psico-fisico della persona.

Applicato sul viso permette di stimolare la circolazione sanguinea, grazie alla pressione delle dita.

Basta solo un minuto per ringiovanire il contorno occhi ed eliminare quelle fastidiose rughe, grazie a questa straordinaria tecnica giapponese

Andiamo a trattare la zona del contorno occhi, con delle piccole pressioni in determinati punti.

Primo massaggio sulle sopracciglia. Posizioniamo l’indice, il medio e l’anulare, sull’arcata sopraccigliare e solleviamo, facendo una leggera pressione per 7 secondi.

Secondo massaggio per distendere le rughe. Posizioniamo gli indici sui punti esterni delle sopracciglia. Eseguiamo dei movimenti circolari e pressiamo verso le tempie per 3 secondi, ripetendo il massaggio 3 volte.

Terzo massaggio per alleviare il gonfiore. Posizioniamo l’indice e il medio sull’angolo interno e l’angolo esterno degli occhi. Scendiamo verso il naso, creando una “V”. Ripetiamo il massaggio per 3 volte e per 3 secondi.

Quarto massaggio per distendere le rughe tra le sopracciglia. Uniamo indice, medio e anulare e per 7 secondi premiamo il punto tra le sopracciglia. Ripetiamo per 2 volte.

Quinto massaggio per ringiovanire il contorno occhi. Sempre con l’indice, il medio e l’anulare premiamo sull’osso al di sotto dell’occhio, per 2 volte e per 10 secondi.

Questi piccoli massaggi possono essere eseguiti in qualunque ora della giornata.

