Il caldo, l’umidità, le temperature elevate creano un habitat naturale per la comparsa delle fastidiosissime zanzare. Queste con la loro presenza tendono a rovinare le nostre calde sere d’estate all’aperto e in compagnia.

Le zanzare appartengono alla specie degli insetti sono in grado attraverso l’apparato buccale di pungere gli altri mammiferi. Esse sono infatti le responsabili di quei fastidiosi e pruriginosi ponfi che caratterizzano il nostro corpo durante il periodo estivo.

Basta solo quest’unico prodotto naturale per allontanare per sempre le fastidiosissime zanzare

Solitamente per allontanarle dalle nostre case siamo soliti utilizzare prodotti repellenti chimici, insetticidi, ma questi prodotti creano un doppio danno oltre che all’ambiente anche a noi stessi. Ma in realtà basta solo quest’unico prodotto naturale per allontanare per sempre le fastidiosissime zanzare.

Per contrastare questo fastidioso problemino, l’ideale è ricorrere a rimedi efficaci ma fai da te a base di prodotti naturali.

Quello che vogliamo proporre è un rimedio facile e veloce da creare ed anche profumatissimo.

Rimedio fai da te

Le candele al limone, un rimedio naturale e innocuo ma molto efficace per allontanare le zanzare dalle nostre abitazioni ed evitare che ci pungano.

La prima cosa di cui abbiamo bisogno è la cera, magari meglio quella di soia per la sua biodegradabilità. Come contenitore ci servirà esclusivamente la scorza dei limoni o un vasetto di metallo o vetro.

Prendere uno o più limoni e procedere a sbucciarli e metterlo poi nel congelatore fino al momento dell’utilizzo. Intanto grattugiare la scorza di un limone e tenerla da parte. In un pentolino lasciar sciogliere la cera ed aggiungere ad essa gli oli essenziali che si preferiscono esempio citronella, lavanda, basilico ed aggiungere un cucchiaio di scorza di limone. Aggiungere al centro della preparazione il peduncolo precedentemente acquistato o crearlo con dello spago e legarlo ad un bastoncino, poggiandolo sui bordi del contenitore. Mescolare per bene e riporre il tutto nel congelatore.

Dunque ecologiche ed efficacissime candele che ci salveranno dalle punture di questi fastidiosissimi insetti che ci accompagnano durante tutto il periodo estivo.

Approfondimento

