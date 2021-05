Il caldo sta arrivando e le temperature sono in rialzo. È proprio arrivato il momento di mettere via le scarpe chiuse e tirare fuori sandali. Molto più comodi e freschi, che fanno respirare il piede. Ma dopo tutti quei mesi richiusi nelle scarpe, potremmo avere una brutta sorpresa. Duroni e talloni screpolati. Quindi, oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa vedremo come rimediare. Con un solo ingrediente naturale che ammorbidirà in un attimo la pelle ispessita. E i nostri piedi saranno perfetti da sfoggiare!

Un bel pediluvio e uno scrub possono aiutare

Sicuramente un buon rimedio per ammorbidire i duroni è fare un pediluvio. Questo non solo aiuterà a rilassarci, ma anche ad ammorbidire la pelle. Così quando passeremo lo scrub verrà via tutta la pelle ormai morta. Preparare uno scrub fai da te è semplicissimo. Si usa zucchero di canna o sale grosso, che farà da esfoliante. Per il gusto, possiamo provare uno scrub alle fragole, per esempio.

Basta solo questo ingrediente naturale per dire addio ai talloni screpolati e avere piedi perfetti da sfoggiare quest’estate

Ma è arrivato il momento dell’ingrediente naturale indispensabile per piedi perfetti. L’olio di sesamo. L’olio di sesamo, come altri oli vegetali è perfetto per idratare la pelle. Ma questo particolare olio ha anche proprietà anti invecchiamento. È delicato e può essere usato su tutto il corpo.

Per ammorbidire le zone più ruvide dei nostri piedi, ecco come usarlo. Prendiamo due cucchiai di olio di sesamo e aggiungiamo qualche goccia di olio essenziale alla menta. Così avremo anche una sensazione di fresco. Mescoliamo un po’, così da amalgamarli bene. Ora applichiamolo con le mani su tutto il piede. Massaggiando bene sulle parti più ruvide e screpolate. Mettiamoci i calzini in cotone e andiamo a dormire. Lasciando agire l’olio per tutta la notte. Al risveglio i nostri piedi saranno morbidissimi!

Se necessario possiamo passare la pietra pomice nei punti più difficili. Ci aiuterà a rimuovere la pelle più ispessita.