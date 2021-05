I piedi sono una delle parti del nostro corpo che di solito si tende a trascurare. Forse perché restano chiusi e coperti molti mesi all’anno.

Al contrario, è molto importante prendersi cura dei propri piedi e dedicargli attenzioni. Soprattutto, nella cura, nell’igiene e nella pulizia di tutti i giorni.

Non solo per evitare inestetismi. Ma anche per scongiurare problemi ben più delicati. Talvolta anche piuttosto gravi.

Infatti, una tra le patologie infettive che colpisce il piede trascurato ,e tra le più diffuse nel nostro Paese, è proprio la micosi delle unghie.

Di questo problema ne soffre circa un quarto della popolazione. E quando si è costretti a rivolgersi ad un farmacista, o a un medico per la diagnosi, è quasi sempre troppo tardi per poterlo risolvere con rimedi naturali.

Quest’oggi, infatti, con gli Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare ai Lettori proprio di questo problema che affligge numerosissime persone e di come risolverlo, se preso in tempo, con un rimedio naturale.

E ne vogliamo parlare proprio in questo momento dell’anno, alle porte della stagione estiva. Proprio ora, cioè, che siamo tutti pronti, o quasi, per andare al mare. E quindi costretti a scoprire il piede.

Basta solo questo ingrediente naturale che tutti utilizziamo in cucina per sbiancare miracolosamente le unghie gialle dei piedi evitando di andare in farmacia

Le cause che portano all’ingiallimento delle unghie dei piedi sono varie. E non sempre sono riconducibili ad una micosi ungueale.

Per questo motivo, è importante non sottovalutare mai i segnali che il corpo lancia, quando qualcosa inizia a non funzionare. In questi casi, è consigliabile rivolgersi sempre a un medico.

Infatti, alcune importanti patologie come il diabete, i disturbi alla tiroide, problemi di circolazione, un abbassamento delle difese immunitarie, possono portare all’ingiallimento delle unghie.

Tralasciando questi problemi di salute importanti, molte persone sono costrette prima o poi a fare i conti con un’infezione fungina. Che comporta l’ingiallimento delle unghie dei piedi. Oltre a tanti altri fastidi come anche lo sfaldamento dell’unghia stessa.

E nei casi più gravi l’infezione, se non curata, comporta addirittura la perdita dell’unghia malata.

L’unghia spesso si ammala perché si indossano scarpe strette, poco traspiranti e realizzate con materiali scadenti. In un ambiente caldo-umido come quello che si crea all’interno delle scarpe, è facile, dunque, che aumentino i batteri.

Altre volte, anche il contatto con altre superfici infette può far si che la micosi si mischi velocemente. L’esempio classico è quello della piscina.

Altre volte, anche gli smalti se usati sempre, non facendo respirare l’unghia, soprattutto se coprenti, possono essere tra i fattori di rischio della micosi ungueale.

Il limone

Il limone è famoso per le sue proprietà antimicotiche, antisettiche e antibiotiche naturali. In questo articolo, cliccando qui, gli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa spiegano ai Lettori curiosi ed amanti del fai-da-te come riutilizzando delle vecchie spugne si possano far crescere delle piccole piantine di limoni.

Se la micosi dell’unghia è presa in tempo possiamo, dunque, provare a debellarla usando un rimedio naturale senza ricorrere ai prodotti venduti in farmacia.

A tale scopo, prendiamo uno spicchio di limone e strofiniamolo direttamente sull’unghia. Quindi lasciamo agire per circa venti minuti. Prestiamo attenzione a non usare lo stesso spicchio sulle altre unghie. I funghi, infatti, si trasmettono facilmente.

Risciacquiamo poi con acqua. E ripetiamo l’operazione almeno un paio di volte al giorno. Per una settimana.

In alternativa, possiamo preparare un succo di limone, semplicemente, spremendone uno.

Poi prendiamo un batuffolo di cotone, immergiamolo nel succo di limone. Quindi poggiamolo sull’unghia facendo un po’ di pressione e blocchiamolo con un po’ di garza di cotone.

Ecco, dunque, che basta solo questo ingrediente naturale, che tutti utilizziamo in cucina, per sbiancare miracolosamente le unghie gialle dei piedi evitando di andare in farmacia.

Approfondimento

