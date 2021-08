La nostra pelle è sempre sottoposta a stress, soprattutto d’estate. Sole, salsedine e brezza marina tendono a farla risultare secca e poco idratata. Mai come in questo periodo, quindi, è fondamentale prendercene cura idratandola al meglio. Dunque, ci dedichiamo con più attenzione alla skin care, applicando creme e maschere varie. Ma spesso saltiamo un passaggio indispensabile per purificare la pelle.

Fondamentale per rimuovere residui sulla pelle

L’applicazione del tonico è spesso sottovalutata. La nostra skin care ci sembra molto lunga e complicata già così com’è. Ma in realtà il tonico ci permette di rimuovere dalla pelle gli eventuali residui di prodotto. Creme, oli o sieri possono lasciare tracce, se non assorbiti al meglio. E così invece di trarre benefici da questi fantastici prodotti potremmo intasare i pori. Questo perché potremmo andare ad applicare i prodotti su una pelle non completamente pulita. Abbiamo già approfondito l’argomento nell’articolo “Il tonico nella skincare è un passaggio fondamentale o è solo uno spreco di soldi?”

Basta solo questa famosa acqua per preparare un indispensabile tonico fai da te

Quello che di solito spaventa di più nell’uso di questo prodotto è la sua composizione. In genere i tonici in commercio potrebbero risultare un po’ aggressivi per chi ha la pelle delicata. Motivo per cui spesso si salta questo passaggio e si utilizza solo uno struccante. Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa propone un tonico fai da te completamente naturale. Con soli due ingredienti avremo un perfetto tonico per il viso.

L’ingrediente base è l’acqua di rose. Famosa per le sue innumerevoli proprietà quest’acqua si trova facilmente in commercio. Ma è anche possibile prepararla in casa con dei petali freschi e dell’acqua distillata. Per preparare il tonico ci serviranno 100 ml di acqua di rose e un limone.

Preparazione

Versiamo l’acqua di rose in un pentolino e portiamo a ebollizione. Dopodiché spegniamo il fornello e aggiungiamo la scorza del limone tagliata sottile e anche il suo succo. Copriamo con un canovaccio e lasciamo riposare per un giorno intero. Poi filtriamola e trasferiamo il tonico in un thermos o in una fiala termica. Il nostro tonico è pronto per essere applicato con un batuffolo di cotone!

Quindi basta solo questa famosa acqua per preparare un indispensabile tonico fai da te. Passiamola sul viso per rimuovere eventuali residui di cosmetici e depurare la pelle. Attenzione però, evitiamo il contorno occhi che essendo delicato potrebbe irritarsi.

Approfondimento

Più giovani e belle in un attimo con questa strabiliante maschera anti-età effetto botox