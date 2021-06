Chi ha un orto o un giardino sa bene quanto possano essere dannose le lumache per la salute di piante e coltivazioni.

Molti di noi utilizzano prodotti chimici per allontanarle, senza sapere che basterebbe poco e che spesso abbiamo il rimedio già in casa con noi.

Purtroppo, questi animaletti in una sola notte sono capaci di distruggere completamente il nostro raccolto, causandoci perdita di tempo e anche di denaro.

È un vero peccato, soprattutto se abbiamo delle piantine appena interrate o delle delicate piante ornamentali.

Basta solo questa erba aromatica per allontanare le lumache definitivamente dai nostri orti

La salvia è una pianta aromatica molto comune nelle nostre case, in questo periodo dell’anno, ottima per aromatizzare le pietanze grazie alla sua fragranza inebriante.

Pochi sanno che questo profumo amato da tutti, è detestato dalle lumache; le piantine una volta interrate formano una e vera propria barriera per l’orto.

Oppure, possiamo disporre qua e là delle foglie recise da questa pianta aromatica sul terreno che vogliamo proteggere, mantenendole così sempre a debita distanza.

Infine, volendo possiamo aggiungere della salvia nella pacciamatura, sfruttando in una mossa la sua funzione di repellente per le nemiche del nostro orto.

Non tutti sanno che basta solo questa erba aromatica per allontanare le lumache definitivamente dai nostri orti, perché non provare?

Utilizzi alternativi della salvia

Bisogna sapere che questa erba aromatica ha un incredibile potere antinfiammatorio e antisettico, ottimo per risolvere problemi quali l’acne e i punti neri.

Basterà staccare dalla nostra pianta circa 6 foglie di salvia e preparare intanto un cucchiaino contenente olio di oliva.

Posizioniamo le foglie in un mortaio, schiacciamole e uniamole all’olio, dopo aver formato questa miscela applichiamola sul viso che dovremo aver deterso in precedenza.

Lasciamolo circa venti minuti sul viso affinché faccia effetto, trascorso il tempo necessario risciacquiamo la nostra pelle con un detergente adatto.

È consigliato continuare ad applicarlo circa due volte alla settimana, vedremo presto i risultati della nostra operazione a costo zero.