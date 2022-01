Il risotto è certamente il piatto salva cena per eccellenza. Semplice da preparare, veloce e estremamente versatile. Ma nonostante le infinite potenzialità del risotto, spesso finiamo per prepararlo sempre con i soliti ingredienti, e mettere in tavola soltanto due o tre ricette diverse. È un peccato, perché se scegliamo di espandere un po’ i nostri orizzonti culinari potremo scoprire dei veri tesori che delizieranno le papille gustative. E il risotto è il piatto perfetto da cui cominciare. Per questo, oggi vogliamo proporre un buonissimo e semplicissimo risotto particolarmente adatto alla stagione fredda. Saprà riscaldarci e deliziare sia noi che gli ospiti. È semplice da preparare e di sicuro piacerà a tutti.

Basta soliti risotti, proviamo questa bontà che scalda l’inverno con due ingredienti tradizionali per far felici gli ospiti

Ma di quale risotto stiamo parlando? Semplicissimo: si tratta del risotto con toma e nocciole. Due ingredienti tipici della tradizione, italianissimi e reperibili praticamente ovunque. Il risotto con toma e nocciole è particolarmente comune in Piemonte e Valle d’Aosta, regioni di eccellenza nella produzione della tipica toma, ma ultimamente si sta facendo amare anche più a sud, per i suoi sapori intensi e avvolgenti e la facilità di preparazione. Basta soliti risotti, proviamo questa bontà che scalda l’inverno con due ingredienti tradizionali per far felici gli ospiti. Vediamo come prepararlo.

Ingredienti per risotto con toma e nocciole

riso per risotti q. b.;

circa 1l di brodo vegetale;

una cipolla, oppure uno scalogno o un porro;

circa 100 g di toma;

circa 100 g di nocciole;

mezzo bicchiere di vino bianco;

olio di oliva q.b.;

sale e pepe q.b.

Preparazione

In una pentola capiente prepariamo circa un litro di brodo vegetale. Tritiamo finemente la cipolla, oppure lo scalogno o il porro, se ci piace un sapore più delicato, e facciamola soffriggere in una padella capiente e antiaderente con un filo d’olio di oliva. Quando la cipolla comincia ad appassire, aggiungiamo il riso. Facciamolo tostare per qualche secondo, poi aggiungiamo il vino e facciamolo evaporare. Cominciamo quindi ad aggiungere il brodo vegetale poco per volta, mescolando frequentemente. Nel frattempo, tagliamo la toma a piccoli cubetti e tritiamo grossolanamente le nocciole, utilizzando un mixer o un coltello.

Quando il riso è quasi cotto, aggiungiamo la toma e le nocciole. Mescoliamo bene in modo che il formaggio si sciolga. Aggiustiamo di sale e di pepe. Serviamo in tavola per la gioia di tutti i commensali.

