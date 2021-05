Chi tra noi non ha sognato di poter andare almeno una volta nella vita ai Caraibi? La tentazione di potersi stendere su spiagge tropicali con in mano una bella piña colada è infatti fortissima, soprattutto in questi giorni.

Questi sogni potrebbero trasformarsi in realtà senza andare troppo lontani da casa. Infatti, basta sognare spiagge estere: ecco la spiaggia caraibica italiana dove passare vacanze stupende sdraiati su spiagge bianchissime.

Un’isola tutta da scoprire

È ormai da mesi che tutti noi sogniamo una vacanza in riva al mare per poterci finalmente dimenticare di questa pandemia. Tantissimi hanno così deciso di partire per l’estero, decidendo magari di visitare le spiagge greche o persino volare fino a Cuba.

Ma perché andare cosi lontani da casa e non approfittare invece delle bellissime spiagge che si trovano a due passi dalla nostra Penisola?

Parliamo, ovviamente, dei bellissimi lidi incontaminati della Sardegna, perla del Mediterraneo tutta da scoprire. Infatti, che questa isola abbia alcune delle località marittime più belle del Mediterraneo non è di certo un segreto.

Però non tutti sanno che esistono ancora delle piccole località lontane dal turismo di massa e ancora immerse in una natura incontaminata. Tra queste spicca Stintino, piccola comunità a due passi dal mare che merita veramente di essere visitata.

Basta sognare spiagge estere, ecco i Caraibi italiani dove passare vacanze stupende sdraiati su spiagge bianchissime

Perché visitare Stintino quindi? Sicuramente uno dei motivi per passare le vacanze in questa piccola città è la famosa spiaggia “La Pelosa”. Situata nel golfo dell’Asinara, nella punta estrema dell’isola, questa spiaggia spicca tra le tantissime della Sardegna.

L’acqua veramente cristallina e la sabbia finissima possono far dimenticare al turista per un attimo di essere in Italia, e proiettarlo veramente verso i Caraibi.

Solamente la macchia mediterranea può spezzare questo incantesimo, donando comunque a questi lidi meravigliosi un carattere tutto loro.

Per finire, questa piccola spiaggia è protetta dalle correnti più impetuose, potendo cosi essere considerata una piscina a cielo aperto. Quindi perché volare per centinaia di chilometri, quando abbiamo dei piccoli paradisi a portata di mano?

Approfondimento

