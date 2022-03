Cosa c’è di meglio di un bel gioco da tavolo per portare un po’ di allegria in una serata tra amici? Radunarsi tutti insieme intorno a un tavolo per una partita è il modo migliore per stringere e approfondire i legami di amicizia. Per questo i giochi da tavolo stanno tornando ad essere estremamente popolari nelle case degli italiani. Ma se ci siamo stufati del solito Monopoli o gioco dell’oca, quali altri giochi possiamo mettere in tavola per un divertimento assicurato? Oggi vogliamo proporre 5 giochi, alcuni famosi, alcuni poco conosciuti, che regaleranno a tutta la compagnia un divertimento assicurato.

Sì, Oscuro Signore!

Un gioco divertentissimo che sta avendo un enorme successo in Italia. Si tratta di un gioco di carte in cui un giocatore interpreta l’Oscuro Signore, mentre gli altri giocatori saranno i suoi fedeli e terrorizzati servitori. I servitori dovranno incolparsi l’un l’altro del fallimento di una missione affidatagli dal loro capo, cercando di sfuggire alla terribile punizione dell’Oscuro Signore.

Spoons

Questo è un gioco che ci terrà tutti col fiato sospeso. Infatti, è un gioco di carte con una marcia in più: sul tavolo verranno posizionati tanti cucchiai quanti sono i giocatori, meno uno. Ogni giocatore ha in mano un mazzetto di carte e deve scartarne una passandola al giocatore alla sua sinistra, accettandone una dal giocatore alla sua destra. Quando un giocatore riesce ad accumulare quattro carte dello stesso valore, agguanta velocemente un cucchiaio. Tutti gli altri giocatori corrono a prendere un cucchiaio a loro volta e chi rimane senza perde.

Basta serate noiose, sono questi i 5 giochi da tavolo più divertenti in assoluto per risate a crepapelle assicurate:

Pictionary è un classicissimo gioco da tavolo, che esiste dal 1985. Ci si divide in squadre e a ogni turno uno dei giocatori della squadra deve far indovinare una parola o una frase ai suoi compagni. Gli unici strumenti a disposizione sono carta e penna. Fraintendimenti divertentissimi sono all’ordine del giorno.

Cards against Humanity (non adatto ai bambini)

Basta serate noiose, sono questi i 5 giochi che ci assicureranno il divertimento. I più temerari dovrebbero provare Cards against Humanity. Si tratta di un gioco politicamente scorretto in cui i giocatori devono comporre degli abbinamenti domanda-risposta divertenti e dissacranti. Saranno tutti i giocatori insieme a decidere chi ha creato l’abbinamento più divertente. Le risate a crepapelle sono assicurate.

Taboo

Un altro grande classico. Taboo ci obbliga ad usare al massimo l’astuzia e la fantasia, senza essere mai noiosi. In Taboo dobbiamo far indovinare delle parole ai nostri compagni di squadra, senza però utilizzare una lista di suggerimenti proibiti. Un gioco amato da tutta la famiglia.

Ecco un altro suggerimento per usare la fantasia: se abbiamo a casa un mazzo di carte incompleto non buttiamolo via, si può ancora riutilizzare in questi modi geniali.