La cura della propria pelle sta diventando per molte persone una vera e propria ossessione. Non solo è un modo per prendersi cura di sé, ma migliora l’umore e aiuta a sentirsi meglio con se stessi. Molto spesso non è necessario fare grandi cose, bastano pochi semplici passi per prendersi cura della propria pelle. Ma a seconda del tipo di pelle e del tempo che siamo disposti a dedicarle possiamo vedere delle notevoli differenze.

Basta seguire questo nuovissimo metodo che arriva da lontano e sta spopolando ovunque per ridurre le rughe d’espressione e avere una pelle idratata e luminosa

Stiamo parlando della skincare coreana. È un nuovo metodo che arriva dalla Corea e che sta letteralmente spopolando anche in Occidente. Milioni di persone lo hanno adottato con risultati incredibili e soprattutto visibili dopo poco tempo. Questa tecnica per prendersi cura della pelle riesce ad apportare dei reali benefici in poco tempo. Basta essere costanti e utilizzare i prodotti giusti. Si basa su una tecnica che è quella del layering che prevede la stratificazione dei prodotti uno sopra l’altro per avere una bomba di idratazione che dura nel tempo.

La skincare coreana

La skincare coreana prevede 10 passaggi in totale da ripetere mattina e sera. Ecco quali sono:

detersione oleosa: prima di tutto bisogna struccare la pelle per prepararla ai trattamenti successivi, possibilmente con un burro struccante o un olio;

detersione schiumogena: a questo punto si passa ad un detergente schiumogeno per rimuovere ancora meglio tutte le impurità;

esfoliazione: non è da fare tutti i giorni ma solo una o due volte alla settimana, a seconda della nostra pelle: si utilizza uno scrub o un esfoliante chimico;

tonificare: questa fase serve a riequilibrare il ph della pelle

essenza: l’essenza è una sostanza più leggera di un siero ma più corposa di un tonico, serve a rendere la pelle più luminosa e compatta;

sieri: il siero va ad idratare gli strati più profondi della pelle;

maschera in tessuto: si usa prevalentemente la sera e si sceglie a seconda delle esigenze del proprio tipo di pelle;

contorno occhi: una crema specifica che idrata e protegge la zona del contorno occhi

idratazione: è importante scegliere con cura la crema più adatta alle proprie esigenze;

protezione solare: si usa di mattina ed è fondamentale per proteggere la pelle dai raggi solari.

Insomma, basta seguire questo nuovissimo metodo che arriva da lontano e sta spopolando ovunque per ridurre le rughe d’espressione e avere una pelle idratata e luminosa. In questo modo si otterrà una pelle visibilmente più distesa, le rughe d’espressione saranno attenuate e si avrà una maggiore idratazione nel tempo.