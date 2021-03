Non tutti sono esperti di giardinaggio come si dice, non tutti hanno il pollice verde. Ciononostante, c’è chi desidera avere piante sia all’interno che all’esterno di un appartamento. Decorare angoli o terrazze con le piante è una cosa possibile se si sa come fare. Se non sappiamo curarle purtroppo dopo poco tempo le vedremo appassite e lì non si può più fare nulla. In realtà basta seguire questi consigli per riempire casa di piante rigogliose e fiori colorati

Scegliere piante semplici

Il consiglio è quello di iniziare con delle piante di semplice gestione. Se si conoscono i trucchi con il tempo si potrà coltivare qualsiasi tipo di pianta. Ogni pianta ha determinate necessità. Se si sceglie di coltivare quella determinata pianta ci si deve informare di cosa ha bisogno per favorirne la crescita.

Errori da non fare

Non conoscere la pianta che si intende coltivare può diventare un insuccesso. Conoscere ciò di cui ha bisogno vuol dire non fare l’errore di posizionarla dove batte il sole se invece cresce bene all’ombra. Sbagliare questo primo accorgimento può voler dire far seccare o scolorire le sue foglie. Pregiudicando del tutto la sua salute. Un altro errore è dare troppa acqua se ne è prevista poca o viceversa. Continuiamo con gli errori da non fare.

Posizione ideale

Quante volte si cambia il posto dei mobili e così si fa anche per le piante ma è un errore. Se una pianta ubicata in una stanza è bella rigogliosa spostarla solo per uso decorativo non aiuta la sua salute. La posizione come si diceva prima è molto importante perché frutto di un ragionamento.

Insomma, meglio pianificare dove deve stare la pianta ed evitare di spostarla dalla sua posizione ideale.

Per quanto riguarda l’annaffiatura è meglio non esagerare, le piante d’appartamento di solito vanno annaffiate una volta a settimana.

Dopo questi consigli qualcuno si sarà avvicinato un po’ di più ad essere un pollice verde. Ora sappiamo che basta seguire questi consigli per riempire casa di piante rigogliose e fiori colorati.