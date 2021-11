Quando l’inverno si avvicina aumentano le piogge e il freddo. Si può uscire di casa con il sole e un abbigliamento non appropriato, e ritrovarsi con la pioggia lungo la strada. Anche se abbiamo l’ombrello con noi, le scarpe comunque si bagnano e anche i nostri piedi. Allora basta scarpe bagnate e geloni ai piedi, ecco come rendere impermeabili e anche più calde le calzature.

Camminare sotto la pioggia, si sa, non è mai una cosa ideale, soprattutto se poi è inverno le temperature sono anche basse. Proteggersi perciò diventa un’esigenza per non incorrere in qualche malanno stagionale. Meglio un indumento che sia veramente caldo ed elegante allo stesso tempo.

Se poi pensiamo alle scarpe, certamente dovremmo procurarci delle calzature a prova di pioggia e anche ben calde. Qualche volta abbiamo ai piedi le scarpe da ginnastica, come quelle che si usano per fare corsa. Per avere le sneakers sempre bianche e senza pieghe c’è un trucco geniale molto efficace.

Scarpe in pelle o scamosciate

Per proteggere le scarpe anche dalla pioggia, seguiamo qualche buon consiglio.

Per rendere delle scarpe impermeabili le soluzioni dipendono dal tipo di materiale con cui sono fatte. Infatti, per le scarpe in pelle, meglio utilizzare il grasso da calzatura. Costa poco e dura una vita. Il grasso, oltre a nutrire la pelle, la rende anche impermeabile e la fa durare più a lungo.

Il grasso, che va bene per le scarpe in pelle, però non è adatto per quelle in camoscio. Per queste ultime è necessario utilizzare lo spray impermeabilizzante specifico. Questo, oltre a rendere impermeabile la scarpa, protegge il camoscio colorato dallo scolorimento per la pioggia.

Basta scarpe bagnate e geloni ai piedi, ecco come rendere impermeabili e anche più calde le calzature

Ci sono poi le scarpe in tela, che è noto non sono per niente impermeabili. Per non fare entrare l’acqua quando piove, c’è un trucchetto semplice, veloce e anche molto efficace. Come il grasso va bene per la pelle, così anche la cera è indicata per le scarpe telate. Possiamo semplicemente utilizzare un pezzetto di candela, per rendere impermeabili le nostre scarpe e anche più calde.

Con un tocchetto di cera strofiniamo la tela della scarpa. Andiamo a creare uno strato grezzo che poi spalmeremo a dovere. A questo scopo prendiamo un asciugacapelli per portare aria calda sopra la scarpa. La cera diventerà più morbida e proteggerà la scarpa come una pellicola impermeabile.

Impermeabili e calde

Le candele oggi contengono quasi tutte della paraffina, una cera d’origine chimica. Questo materiale possiede un’elevata capacità termica. In questo modo conserva il calore che si sviluppa all’interno della scarpa. Insomma con un unico e semplice prodotto, si rendono le scarpe impermeabili e allo stesso tempo più calde.

Approfondimento

Le migliori scarpe per camminare molto o stare in piedi a lungo