La Redazione di ProiezionidiBorsa intende illustrare un modo per risparmiare davvero molti soldi online, scaricando un’estensione del motore di ricerca Google Chrome. Si chiama “Honey” ed è un meccanismo che, installato sul PC, ricerca e applica in modo automatico tanti codici coupon a carrello. Basta scaricare questa estensione Google per risparmiare tanti soldi online con i coupon e la Redazione mostrerà ai Lettori come fare.

Cos’è l’estensione Honey per Google

Honey è un’estensione del browser di ricerca Google Chrome fondamentale negli acquisti online. Esiste già da qualche anno e sono tantissimi gli utenti che la utilizzano quotidianamente, come è possibile leggere nella pagina di recensione del sito.

Pochi giorni fa, tuttavia, Honey ha ricevuto un nuovo aggiornamento, probabilmente fondamentale per la ricerca di codici coupon su nuovi siti. Tra i siti fra i quali l’estensione cerca coupon in modo automatico, esistono importanti e-commerce di prodotti vari, abbigliamento, elettronica o food-delivery.

Come scaricare Honey per Google Chrome

Basta scaricare questa estensione Google per risparmiare tanti soldi online con i coupon e installarla è semplicissimo. Alcune precisazioni sono, tuttavia, d’obbligo. Honey funziona esclusivamente su Google Chrome e ha bisogno di essere attivata per poter funzionare.

Al momento non è chiara la possibilità di usare lo stesso meccanismo anche da smartphone, per cui raccomandiamo l’utilizzo del computer. Basta digitare “Honey per Google Chrome” sul motore di ricerca, aprire il sito e scaricare l’estensione.

Una volta fatto, bisognerà attivare Honey. Dalla pagina iniziale di Google, cercare in alto l’icona a forma di puzzle che simboleggia le estensioni. Cliccare sull’estensione appena scaricata e sul cursore per puntarla in alto, in modo da averla sempre a portata di mano.

Come funziona

È fondamentale avere Honey in alto e a portata di click, perché l’icona diventerà arancione quando automaticamente incontrerà un sito su cui usare coupon. Cliccando sull’estensione, è possibile verificare la presenza di codici sconto e applicarli tutti a carrello.

Molto spesso questi sono cumulativi, per cui è semplice ottenere davvero grandi percentuali di sconto. È possibile cercare l’estensione anche direttamente da Google Chrome, cliccando sui 3 puntini in alto a destra sulla pagina iniziale.

Poi, cliccare su estensione e cercare questa specifica. Seppur il sito richieda l’iscrizione via mail ad Honey, questa non è obbligatoria, quindi è possibile anche la pagina di registrazione e testare il funzionamento.

Come applicare gli sconti

Sempre cliccando sul simbolo a forma di “h” presente in alto a destra è possibile conoscere i siti sui quali opera Honey. In alternativa, Honey diventerà arancione in modo automatico per ogni sito compatibile.

Basta scaricare questa estensione Google per risparmiare tanti soldi online con i coupon, perché essa farà tutto il lavoro, semplificando gli acquisti online. Supponiamo di voler comprare un profumo su uno dei siti compatibili, per fare un esempio.

Basterà inserirlo nel carrello e Honey segnalerà la presenza di eventuali coupon sconto. Per aggiungere i codici basta cliccare sull’apposito pulsante che riporta la dicitura “aggiungi al carrello”. Proprio nel carrello, sarà possibile notare immediatamente lo sconto applicato e il totale decurtato. Honey è la soluzione di ricerca automatica di codici sconto e applicazione cumulativa degli stessi, per risparmiare tanto denaro durante gli acquisti online.