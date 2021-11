Nelle guide da cucina si incontrano spesso dei trucchi puntuali per non sbagliare la ricetta in questione. Accorgimenti, consigli e tecniche che ci possono essere estremamente utili quando stiamo per bruciare lo scalogno o quando sbagliamo completamente la carbonara.

Tuttavia, tutti questi trucchi sono sempre specifici e mai generali. Per questa ragione, noi di ProiezionidiBorsa abbiamo pensato di raccogliere, in sintesi, un po’ di trucchi generali che ben si adattano a tante preparazioni diverse.

Diciamo che questi consigli vogliono essere un passe-partout in cucina e permetterci finalmente di fare le cose per bene. Infatti, basta, sbagliare ecco alcuni trucchi in cucina per dei piatti semplici ma gourmet.

Attenzione ai particolari e ai dettagli

I golosi saranno contenti, perché vogliamo proprio cominciare con un ingrediente perfetto per i dolci: gli albumi delle uova. Quando li montiamo rischiamo spesso di trovarci con una spuma che si dissolve molto rapidamente. Per evitare questo scenario dobbiamo aggiungere, verso la fine del montaggio, mezzo cucchiaino di succo di limone.

Inoltre, gli albumi possono rendere la nostra frutta più appetitosa. Infatti, se vogliamo brinare la frutta, basterà spennellare dell’albume sbattuto sulla buccia e poi inserirla nello zucchero. Facciamo passare la frutta nel freezer per una ventina di minuti e poi serviamo.

Se passiamo ai secondi, ricordiamoci già che possiamo risparmiare molto comprando della carne di vitello o manzo tenerissima ma economica. Se vogliamo preparare un arrosto croccante fuori e tenero dentro, il trucco è di farlo riposare nella carta stagnola per almeno dieci minuti a fine cottura.

Nel caso in cui, invece, con la carne che compriamo vogliamo fare una bella grigliata, ricordiamoci di creare una salsa di olio extravergine di oliva e di erbe aromatiche. Più lasciamo a miscelarsi questi sapori e più avremo un risultato soddisfacente. Restando sempre sui secondi, ma parlando nuovamente di uova, c’è un trucco che può rendere la nostra frittata davvero eccezionale.

Quando sbattiamo le uova, infatti, dobbiamo evitare di usare troppa forza, non dobbiamo montare la schiuma. Al contrario, quando vediamo che gli albumi e i tuorli si sono amalgamati, possiamo aggiungere un goccio di latte per rendere il tutto ancora più cremoso.

