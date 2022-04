Il menu di Pasqua, praticamente in tutta Italia, è un trionfo di pietanze golose e sostanziose. Solitamente primi e secondi sono a base di carne, tra lasagne, cannelloni e arrosti di ogni tipo. La voce dedicata ai dessert, poi, straripa di varietà regionali, che si sommano all’immancabile colomba e alle golosissime uova di cioccolata da scartare. All’appello, quindi, mancherebbe solo l’antipasto. Per andare sul sicuro potremmo preparare un tagliere all’italiana, composto da salumi e formaggi e accompagnato da grissini. Vassoi di tartine e vol-au-vent sarebbero un altro classicone su cui puntare per un successo garantito. Ma se per questa Pasqua volessimo abbandonare la tradizione e sorprendere i nostri ospiti con qualcosa di diverso?

L’articolo di oggi potrebbe fornirci l’idea che stiamo cercando, proponendo uno stuzzichino da abbinare ad altre fantasiose ricette.

Ingredienti per 4 persone

5 carote di vario colore;

7-8 cucchiai di farina 00;

300 ml acqua minerale;

sale q.b.;

farina di mais q.b.;

parmigiano grattugiato o pecorino q.b.;

pepe q.b.;

paprika affumicata q.b.;

timo q.b.;

olio extravergine d’oliva q.b.

Basta salumi e formaggi, per l’antipasto di Pasqua ecco uno stuzzichino croccantissimo che stupirà gli ospiti e andrà a ruba

Iniziamo pelando le carote, eliminando le due estremità e lavandole sotto acqua corrente. A questo punto tagliamole a metà, in orizzontale, e da ciascun pezzo ricaviamo dei bastoncini dalla forma simile alle classiche patatine. Tamponiamoli con un canovaccio pulito e prepariamo la panatura. In una ciotola mescoliamo l’acqua e la farina, aggiungendo un pizzico di sale, per creare una classica pastella. L’impasto deve essere senza grumi, liscio, non troppo denso ma compatto. Per insaporirlo ulteriormente possiamo aggiungere della paprika affumicata, del pepe e del timo, sia essiccato sia fresco. In un piatto, invece, versiamo un po’ di farina di mais, quella che si utilizza per cucinare la polenta. Anche a questa possiamo dare un gusto in più aggiungendo del parmigiano o del pecorino grattugiato.

A questo punto possiamo panare procedendo in questo modo:

immergiamo un bastoncino di carota alla volta all’interno della pastella;

ripassiamolo nella farina di mais, coprendo perfettamente tutti i lati.

Man mano che li andiamo facendo disponiamoli su una teglia foderata con carta forno. Infine, versiamo qualche goccio di olio di oliva e facciamo cuocere in forno, modalità ventilata, per 20 minuti a 190 gradi. Quindi, basta salumi e formaggi, per l’antipasto di Pasqua prepariamo questi deliziosi stick di carote da intingere in salse e miele.

