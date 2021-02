Quando abbiamo in mano il nostro smartphone non possiamo mai essere del tutto tranquilli. Questo dispositivo rappresenta un tesoro di risorse, ma allo stesso tempo risulta essere anche un covo di minacce. In diversi modi possiamo rischiare di finire vittime di truffe. Non a caso in passato ci siamo occupati di alcun inganni circolanti sulla famosa applicazione di messaggistica WhatsApp, e possiamo vederlo cliccando qui. Ma questo, come ben sappiamo, è solo uno dei tanti esempi.

I finti call center

Molti di noi hanno imparato che, nel momento in cui arriva una chiamata da un numero di telefono fisso non salvato in rubrica, nella maggior parte dei casi si tratta di call center. Possono presentare un’offerta riguardante la linea telefonica, o altre promozioni di vario tipo. Dobbiamo però fare sempre attenzione, perché insieme ai tanti onesti call center, esistono diversi truffatori che si fingono tali. Infatti basta rispondere questa parola al telefono per essere truffati a dovere.

Una parola costosa

Sono stati segnalati alcuni malintenzionati che, utilizzando degli strumenti di montaggio audio, riuscivano a truffare moltissime persone. Andiamo dunque a vedere come funziona questo raggiro. Infatti basta rispondere questa parola al telefono per essere truffati a dovere. Una volta risposto al telefono, una voce ci chiede di confermare le nostre generalità. Dunque, di abitudine, alla domanda che ci chiede se i titolari di quel telefono siamo noi, tutti siamo portati a rispondere “si”. È proprio quella risposta però a metterci nei guai.

Grazie infatti ad un montaggio audio, i truffatori utilizzano la nostra voce, e dunque il nostro “si”, per dare il consenso a tutto ciò che vogliono. Offerte, abbonamenti, e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente le autorità sono sempre al lavoro per scovare e fermare queste persone, ma nel frattempo dobbiamo imparare a difenderci. Se sospettiamo qualcosa infatti dobbiamo calibrare ogni parola, e fare dunque attenzione a cosa diciamo. Per sicurezza, è anche possibile controllare il numero di telefono che ci chiama su siti appositi, così da levarci ogni dubbio sulla sua autenticità.